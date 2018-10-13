آب شرب ۳۱۳ روستای سیلزده مازندران وصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عبدالهی اظهار داشت : در پی بارش شدید باران و وقوع سیل تاسیسات آب آشامیدنی ۳۳۱ روستای تحت پوشش و غیر تحت پوشش با ۸۵ هزار و ۹۳۹ مشترک در استان مازندران خسارت دید و آب شرب اهالی این روستاها قطع شد

وی افزود: سیل به حدی سهمگین بود که اکثر تاسیسات آب آشامیدنی و راههای ارتباطی و دسترسی را تخریب کرد و آسیب ها و خسارات زیادی بر جای گذاشت به طوریکه ۹۶.۵ کیلومتر خطوط انتقال و ۲۱۰ کیلومتر شبکه توزیع آسیب دید،۶۵۰۰ فقره انشعاب، ۱۰۶ دهنه چشمه ،۱۳۵ دستگاه تجهیزات برقی و مکانیکی ، ۱۰۰ دستگاه منهول - حوضچه شیرآلات و نیز دیوار و محوطه ۵۳ ایستگاه تخریب شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران ادامه داد: بیشترین خسارت به تاسیسات آبرسانی شهرستانهای غرب استان شامل شهرستان های نور ، نوشهر ، چالوس ، عباس آباد ، تنکابن و رامسر بوده است، لذا کمیته بحران استان در شهرستان تنکابن مستقر و تجهیزا ت لازم از سراسر استان به مناطق آسیب دیده به ویژه شهرستانهای رامسر ،تنکابن وعباس آباد که شرایط بحرانی تری داشتند ارسال شد و از همان شروع وقوع سیل و قطعی آب، ۸ تانکر آبرسانی سیار به این مناطق اعزام و در کنار این تانکرها، آب بسته بندی نیز میان روستائیان سیلزده توزیع شد.

عبدالهی با اشاره به وارد عمل شدن بیش از ۲۰ اکیپ مقابله با بحران و گروه اتفاقات با تمامی تجهیزات و امکانات لازم از همان ساعات اولیه وقوع سیل گفت: این اکیپها که از تمامی سطح استان بسیج شده بودند با به کارگیری تمامی امکانات شامل بیل مکانیکی، خودروها، تجهیزات برقی و مکانیکی به منطقه اعزام شدند و در شرایط دشوار زیر بارش باران ، هجوم سیل ، سرمای هوا و مخاطرات احتمالی دیگر شروع به رفع اتفاقات و برقرای آب آشامیدنی برای روستائیان کردند و با تلاش بی وقفه موفق شدند به مرور آب آشامیدنی ۳۲۰ روستا را وصل کنند.

وی افزود: امکان برقراری آب شرب ۱۱ روستای دیگر که تحت پوشش مجتمع آبرسانی فلکده هستند و آب شرب این مجتمع از یک دهنه چشمه در فاصله ۲۲ کیلومتری در بالا دست تامین می شود به دلیل مسدود بودن راههای ارتباطی میسر نبود لذا پس از یک هفته تلاش بی وقفه در مسیر جنگلی و صعب العبور بدون هیجگونه راه دسترسی با خودرو و حتی مالرو، گروه اتفاقات و اکیپ مقابله با بحران شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران، راه دسترسی به خطوط انتقال و منابع تامین آب را ایجاد کردند و با حمل تجهیزات ، لوله ۶ اینج گالوانیزه و دستگاه جوش توسط نیروی انسانی بالاخره موفق شدند آب آشامیدنی این مجتمع را وارد مدار کنند و آب شرب اهالی این ۱۱ روستا نیز وصل شد.

عبدالهی برآورد خسارات سیل را حدود ۴۹۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارات جبران خسارات، سیل بتوانیم خدمات شایسته تری به مردم مناطق سیلزده ارائه دهیم.