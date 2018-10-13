اهمیت پرستاری کودکان/مراقبت تکاملی از نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، ژیلا میرلاشاری روز شنبه در نشست خبری سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان ایران، گفت: این سومین سال برگزاری پرستاری بین المللی همزمان با همایش بین المللی بیماری های کودکان ایران است که امسال میهمانانی از انگلستان و آمریکا برای حضور در این بخش، دعوت شده اند.

دبیر بین الملل پرستاری در همایش بیماری های کودکان ایران، به مهم ترین محورهای مورد بحث در حوزه پرستاری کودکان اشاره کرد و افزود: در این همایش، تازه های مراقبت از کودکان دچار بیماری های قلبی عروقی، به ویژه نوزادان، مورد بحث قرار می گیرد.

وی با تاکید بر مراقبت تکاملی از نوزاد و کودک، گفت: پرستاری از کودک نارس در حال رشد و روش های ارتقای کیفیت آموزش پرستاری، از دیگر موضوعات مورد بحث در همایش امسال است.

میرلاشاری، به گایدلاین نویسی پرستاران اشاره کرد و افزود: با توجه به سختی های پرستاری کودک، تمرکز بر پرستاران این بخش، از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد. زیرا، این پرستاران، نیازمند مراقبت هستند.