مشوق های ویژه به بانوان کارآفرین اعطا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوین روز شنبه با حضور پریچهر سلطانی مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک والبرز در مجلس شورای اسلامی، خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین و جمعی از بانوان کارآفرین شهرک های صنعتی استان تشکیل شد.

در این نشست، مشاور امور بانوان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: در راستای حمایت از بانوان کارآفرین به متقاضیان سرمایه گذار بویژه بانوان کار آفرین در شهرکها و نواحی صنعتی مشوقهای مناسبی ارائه خواهد شد که مهمترین آن پرداخت نقدی 5 درصدی هزینه حقوق انتفاع و مابقی بصورت اقساط بلند مدت 60 ماهه است.

وی تصریح کرد: شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوین با توجه به تعامل و همکاری سازنده با دستگاههای اجرایی مرتبط و برگزاری منظم جلسات و پیگیری مطالبات بانوان کارآفرین از موفق ترین شوراهای بانوان کارآفرین کشوراست.

پریچهرسلطانی هدف از تشکیل شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان قزوین را آموزش زنان در زمینه صادرات و کسب و کار، ارتقای فرهنگ خود اشتغالی و استفاده از تجربیات واحدهای موفق برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و نیز هم افزایی و توان افزایی زنان کارآفرین دانست.