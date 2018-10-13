به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در حاشیه تمرین عصر امروز (شنبه) تیم ملی فوتبال ایران گفت: یادآوری می‌کنم اولین روزی که آقای کفاشیان در اینجا حضور داشتند حدود ۸ سال پیش بود. آن روز گفتم مطلبی که باید حتماً باید بهبود ببخشیم، زمین تمرین تیم ملی فوتبال ایران بود و امروز بالاخره بعد از گذشت حدوداً ۸ سال زمین جدید تمرین تیم ملی را آزمایش می‌کنیم.

وی ادامه داد: مطمئن و امیدوار هستم که خیلی از افراد به خاطر این اتفاق لبخند خواهند زد. بخصوص مربیان تیم‌های ملی که از این به بعد برایشان مقدور خواهد بود که از این زمین برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی استفاده کنند. همانطور که مطلع هستید پایبند بودن به ساختن این زمین و به وجود آمدن ساختمان «پک» باعث شد بنده یکسری دشمن در داخل ایران پیدا کنم.

کارلوس کی‌روش افزود: امروز بار دیگر همانطور که شما شاهد هستید توانستیم یک خلق جدید داشته باشیم و زمین جدیدی را در اختیار تیم ملی فوتبال ایران خواهیم داشت؛ این زمین جزو یکی از میراث‌هایی خواهد بود که بنده در فوتبال ایران برجای خواهم گذاشت البته تحت ریاست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال. من می‌دانم که برخی افراد این موضوع را دوست ندارند و هضم این مسئله برایشان دشوار خواهد بود اما مهمترین مطلب این است که تیم‌های ملی فوتبال ایران امروز یک قدم رو به جلو برخواهند داشت.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصریح کرد: از تک‌تک کسانی که باعث شدند این هدف ما به واقعیت بپیوندد، تشکر می‌کنم. از ۸ سال پیش تأکید کردم که ما به یک زمین باکیفیت خیلی خوب احتیاج داریم که امروز محقق شد و امیدوارم خداوند بزرگ نگهدار این زمین و مردم ایران باشد.

کارلوس کی روش در ادامه به حمایت های معنوی که از تیم ملی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: قبل از جام جهانی ۲۰۱۸ صحبت‌های الهام بخش روحانی مبنی بر یک کشور و یک ضربان قلب باعث افتخار بازیکنان شد و برای ما الهام بخش بود که این موضوع به ما کمک زیادی کرد.



وی ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری از تیم ملی قدردانی کردند که این صحبت ها برای من و بازیکنان تیم ملی قوت قلب بود. فرصتی نشد ایشان را از نزدیک ببینیم اما لازم است مراتب تقدیر خودم و بازیکنانم را از ایشان اعلام کنم.

سرمربی تیم ملی ایران خاطرنشان کرد: مطمئنا فرمایشات ایشان برای ما الهام بخش خواهد بود و تلاش می‌کنیم در بازی‌های آینده قهرمانی کسب کنیم. با فرمایشات الهام بخش مقام معظم رهبری و صحبت های رئیس جمهوری تلاش می کنیم به موفقیت برسیم. من اعتقاد دارم که با این فرمایشات و کلام‌های الهام بخش، اولویت برای حمایت از تیم ملی انجام می‌شود. از آماده سازی ما حمایت می شود چرا که ۳ ماه با شروع مسابقات فاصله داریم.

کارلوس کی روش در مورد انتقاداتی که از او مبنی بر اجازه ندادن به سایر تیم ها برای استفاده از امکانات کمپ می شود گفت: لباسی که بر تن من است ۴ جیب دارد.(با اشاره به جیب‌هایش) این جیب را برای این گذاشتم که وقتی رفتم ساختمان «پک» را در جیبم بگذارم و به منزل ببرم. زمین تمرین را هم در جیب دیگر می گذارم. در جیبم هم مقام ها و لباس‌ها را می‌برم. برای همین اجازه نمی‌دهم کسی از آنها استفاده کند.

وی ادامه داد: بگذارید این گونه پاسخ دهم. دو سال قبل بود که جلسه‌ای با اهالی فدراسیون در پک داشتم و با کادر تیم های پایه و امید صحبت کردم و محل‌هایی که مختص آنها بود را نشان دادم. تا امروز هیچکدام از مربیان تیم‌ها آنجا نیامدند. دفترها مثل روز اول خالی است. ساختمان پک دلیل ساختش این بود که میراثی برای ملی پوشان و تیم های ملی باشد. آقای پروین و شفر اینجا بودند. علی دایی هم بود. شخصا این امکانات را پیشنهاد دادم که باشگاه‌ها هم از آن استفاده کنند. این زمینی که ساخته شده زمین دوم است که فرصتی برای تیم‌های ملی است تا از آن استفاده کنند.

کی روش به اظهارات حمید استیلی مدیر تیم فوتبال امید ایران واکنش نشان داد و گفت: دیدم که استیلی گفته نتوانسته وارد ساختمان پک شود. احتمالا دلیلش این است که سرش شلوغ بوده اما وقت داشته که به روسیه برود تا از بازی های تیم ملی لذت ببرد. وقت داشته بازیکنان و مربیان را در هتل ببیند اما وقت نداشته که به ساختمان پک بیاید. مدارکی داریم که نشان می دهد تیم ملی امید در اینجا حضور داشته است. آن آقایی که گفته من با تیم امید مشکل دارم، من چه مشکلی با تیم امید دارم؟ من در زندگی با کسی مشکلی ندارم. فقط افرادی که دروغ می گویند را دوست ندارم.