به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت توسعه‌ کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکت، در سفر سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت به هرمز، ششمین جلسه‌ی ستاد راهبری این جزیره با حضور ایشان، دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان برگزار شد.

در این جلسه، مصوبات سفر بهمن ‌ماه سال گذشته‌ی دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به هرمزگان و چگونگی اجرای سند توسعه و پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی جزیره‌ی هرمز پی‌گیری و اقدامات هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

در فرآیند توسعه‌ و پیشرفت جزیره‌ی هرمز که براساس یک سند مطالعاتی انجام می‌گیرد، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای اشتغال‌زایی، رفع محرومیت و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی این جزیره، تا پایان سال جاری ۴۰۰ فرصت شغلی را در قالب الگوی اقتصادی اجتماع محور «آسمان» (آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مردمی و اشتغال‌ نیروی انسانی)، در هرمز ایجاد خواهد کرد. در طرح آسمان، با ایجاد گروه‌های توسعه‌ای ۱۵ تا ۲۰ نفره، صندوق‌های کسب و کار راه‌اندازی شده و به هر یک از اعضای این صندوق‌ها تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال وام با سود ۴ درصد و مهلت بازپرداخت چهارساله اعطا می‌شود. از آن‌جا که مبنای توسعه‌ی جزیره‌ی هرمز بر مبحث گردشگری گذاشته شده است، همه‌ی این فرصت‌های شغلی در همین حوزه خواهند بود.

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت

امام(ره)، در سفر یک‌روزه‌ی خود به جزیره‌ی هرمز از پروژه‌های کارآفرینی این بنیاد از جمله کارگاه قالی‌بافی با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۶۰ نفر نیز بازدید به‌عمل آورد. هم‌چنین قرار شد در بحث بوم‌گردی ۱۱ خانه‌ی آماده‌ی اسکان و ارایه‌ی خدمات به مسافران برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی و خودروهای لازم برای حمل و نقل و جابه‌جایی گردشگران در جزیره در قالب طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع‌محور آسمان برای متقاضیان اشتغال در این حوزه تأمین شوند.

هدف از این فعالیت‌ها و اشتغال‌زایی‌های مستقیم، ایجاد جذابیت‌های لازم و فراهم‌آوردن امکانات کافی برای اقامت مسافران و رونق گردشگری در جزیره‌ی هرمز است. در حال حاضر با وجود سفر گردشگران فراوان به این جزیره، امکان اسکان و اقامت شبانه‌ی آن‌ها وجود ندارد.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هم‌چنین آموزش مباحث اجتماعی در زمینه‌هایی هم‌چون حقوقی، قانونی، سیاسی، اجتماعی، روان‌شناختی و ... را در قالب برگزاری کلاس‌هایی برای مردم جزیره‌ی هرمز تدارک دیده است.

گفتنی است، در سند توسعه و پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی جزیره‌ی هرمز با توجه به مطالعات کافی درباره‌ی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این جزیره، توسعه‌ی گردشگری در جایگاه یک صنعت با جذب نیروی کار فراوان و سرمایه‌ی اندک و توانایی ایجاد اشتغال پایدار، به عنوان بهترین الگوی توسعه تعریف شده است.

پس از آماده‌سازی سند توسعه‌ و پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی جزیره‌ی هرمز و تأیید آن در شورای برنامه‌ریزی استان هرمزگان، ۹۸ پروژه در قالب این سند تعریف شده است که با اجرای آن‌ها معضل بیکاری و محرومیت در این جزیره تقریباً به‌طور کامل مرتفع خواهد شد. این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی، سازمان‌های فعال در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی با حمایت بنیاد برکت و استانداری هرمزگان اجرا خواهد شد. هم‌چنین نیروهای بومی جزیره‌ی هرمز تحت آموزش‌های لازم قرار خواهند گرفت تا مهارت و دانش ارتباط با گردشگران و ارایه‌ی خدمات به آن‌ها را کسب کنند. در سند توسعه‌ و پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی جزیره‌ی هرمز علاوه بر صنعت گردشگری به حوزه‌های دیگری هم‌چون صنایع دستی، شیلات و ... هم توجه شده است.

مدت اجرای سند توسعه‌ی پایدار جزیره‌ی هرمز سه ساله است که با توجه به همکاری‌ها و پی‌گیری‌های مناسب بنیاد برکت و استانداری هرمزگان پیش‌بینی می‌شود تمامی پروژه‌های درنظر گرفته شده در این طرح، تا پایان سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری برسند. با اجرای کامل سند توسعه‌ و پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی جزیره‌ی هرمز، این جزیره به یکی از الگوهای موفق توسعه‌ی محلی تبدیل خواهد شد.