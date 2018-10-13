به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز از واشنگتن، اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با استناد به وضع تحریم‌های این کشور ضد ایران، برآورد خود از قیمت ۲ شاخص نفت خام دبلیو تی آی و برنت را افزایش داد.

این نهاد در گزارش «دورنمای کوتاه‌مدت انرژی» خود اعلام کرد میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۷۴ دلار و ۴۳ سنت و میانگین قیمت شاخص دبلیو تی‌آی آمریکا به ۶۹ دلار و ۵۶ سنت می‌رسد.

این اداره همچنین اعلام کرد سال آینده میلادی، میانگین قیمت شاخص نفت خام برنت به ۷۵ دلار و ۶ سنت و میانگین قیمت شاخص دبلیو تی‌آی به ۶۹ دلار و ۵۶ سنت می‌رسد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد افزایش برآورد این نهاد از قیمت نفت، به دلیل ابهام درباره میزان کاهش تولید نفت ایران و توانایی دیگر تولیدکنندگان برای جبران کاهش تولید نفت ایران است.

اداره یاد شده اعلام کرد: اگر کاهش تولید نفت و صادرات نفت ایران بیش از انتظارها باشد، اختلال در بازار نفت در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۸ میلادی می‌تواند موجب افزایش قیمت نفت شود.

این اداره اعلام کرد میانگین تولید نفت عربستان در ماه سپتامبر امسال ۱۰ میلیون و ۵۲۰ هزار بشکه در روز بوده که ۱۰۰ هزار بشکه فراتر از ماه اوت این سال است.

طبق پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، مجموع تولید نفت اوپک در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۳۲ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز می‌رسد که ۲۲۰ هزار بشکه کمتر از سال ۲۰۱۷ میلادی خواهد بود، این رقم سال آینده میلادی به ۳۲ میلیون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

این نهاد همچنین برآورد خود از تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی را به ۱۰ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و پیش‌بینی کرد تولید نفت این کشور در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱۱ میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.