به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز در کنفرانس بین المللی مبارزه باخشونت علیه زنان اعلام کرد: روز اول ماه صفر روز ورود اسرای خاندال آل پیامبر به شام، یکی از بدترین نمونه های خشونت علیه زنان، کودکان و بیماران است. به همین دلیل عزیز عراق (سید عبدالعزیز حکیم) دعوت کرد تا این روز،روزی اسلامی برای مقابله با خشونت علیه زنان نام گذاری شود و شورای وزیران (وقت) عراق نیز با آن موافقت کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت که توجه ویژه او نسبت به اجرای این مراسم در هر سال بر دلایل متعددی استوار است از جمله بُعد انسانی این مسأله زیرا خشونت علیه زنان نقض آشکار حقوق بشر و آزادی های اساسی است که دین و قانون آن را تضمین کرده است.

وی افزود که دعوت برای مقابله با خشونت علیه زنان یکی از اهداف شرافتمندانه انسانی است و به همین دلیل از همه نهادهای حقوق بشری و مدنی و شخصیت ها و چهره هایی که در این زمینه فعالیت می کنند تقدیر کرده و با آنها اعلام همبستگی می کنیم.

حکیم گفت که بُعد اجتماعی این مسأله نیز حائز اهمیت است و بدون فعال سازی نقش واقعی زنان در این زمینه نمی توان جامعه ای سالم و متحد ایجاد کرد، زیرا زنان با تربیت افرادی مثبت اندیش و همراه با مسائل مسالمت آمیز انسانی و مدنی، ستون اصلی ساخت این جوامع را تشکیل می دهند.

به گفته او بٌعد فکری این مسأله نیز حائز اهمیت است زیرا جهان امروز با مصائب خشونت و افراط گرایی، تروریسم و خشونت علیه زنان دست و پنجه نرم می کند که در پی بینشی غلط و برداشتی نادرست ایجاد شده است.

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت که فرهنگ اسلامی اصیل به مادستور داده تا با همه انواع خشونت در خانواده و اجتماع و افراط گرایی فکری مقابله کنیم و از رفتارهایی که به سلب حقوق و آزادی های مشروع منجر می شود دوری کنیم.

وی تأکید کردکه خشونت علیه زنان پدیده اجتماعی فراگیری است که در همه جوامع دیده شده و به دین و قومیت و منطقه جغرافیایی خاصی محدود نشده است.

به گفته او این خشونت می تواند به صورت لفظی یا معنوی انجام شود و می تواند عامل این خشونت، برادر، همسر، پسر یا فرزندان و نزدیکان زن در جامعه و یا محیط خارج از خانه باشد.

سیدعمار حکیم تأکید کرد که صراحتا هر نوع خشونتی علیه زنان را محکوم کرده حتی اگر این خشونت در پی خطایی که از خود زن سر زده است، اعمال شده باشد، زیرا کار اشتباه را باید با اقدامی صحیح درمان کرد نه اینکه با خطایی دیگر پاسخ آن را داد.

به گفته او خطرناک ترین نوع خشونت علیه زنان خشونتی است که به پدیده و عرفی اجتماعی تبدیل می شود و با تبدیل شدن به آداب و رسوم به حقی برای عامل خشونت تبدیل می شود. به این ترتیب و با توجه به جامعه مرد سالار زن در این شرایط مورد دو ظلم واقع شده است یکی ظلم خشونت و دیگری ظلم توجیه اجتماعی برای خشونتی که علیه او اعمال شده است.

وی تأکید کرد که ازدواج اجباری زنان با عموزاده ها و جلوگیری از ازدواج به خواسته خودشان نوع دیگری ازخشونتی است که جامعه علیه زنان اعمال می کند.

به گفته او برخی از تدابیر قانونی برای مقابله با پدیده های خشونت و توهین به زنان با دیدگاهی مقطعی یاجزئی و گزینشی مطرح شده است و این قوانین به بار جدیدی بر زنان تبدیل شده است در حالی که ما نیازمند دیدگاهی جامع برای مقابله ریشه ای با این پدیده غم انگیز هستیم و نیاز داریم تا به رویکردی اجتماعی دست پیدا کنیم که چارچوبی را در جامعه و خانواده و روابط زنان و مردان ایجاد کند تا عزت و کرامت و جایگاه زنان را حفظ کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در خصوص روابط میان زنان و مردان نیز گفت که در این زمینه به تفاوت اعتقاد دارد در حالی که با تبعیض مخالف است و افزود: تفاوت در واقع تقسیم مسئولیت ها در چارچوب وظایف ذاتی هر دو جنس است اما تبعیض برتری دادن به یکی در مقابل دیگری است.

وی با اشاره به آیه ای از سوره نساء گفت که برتری در دیدگاه اسلام مربوط به جنسیت نیست بلکه منوط به ویژگی هایی مانند ایمان، تقوا و جهاد است که ممکن است در زنان و مردان وجود داشته باشد.

سید عمار حکیم تأکید کرد که اسلام توجه زیادی به زنان داشته و رسول اکرم (ص) در حدیثی فرموده اند که «حضور فرد در کنار خانواده اش برای خداوند عزیز تر از اعتکاف در مسجد است.»

به گفته او اسلام مقابله با خشونت علیه زنان را به دو روش امکان پذیر می داند؛ اولین روش که اهمیت بالایی هم دارد ارزش ها و چارچوب های شخصی برای عدم تجاوز به حقوق زنان و احترام آنهاست، دیگری هم ایجاد ظوابط و قوانینی است تا با افرادی که چارچوب های اساسی برای احترام به زنان را نقض می کنند برخورد حقوقی و شرعی شود.

سید عمار حکیم تأکید کرد که زنان نیز مسئولیت مهمی در روند جلوگیری از تجاوز و خشونت علیه خود را برعهده دارند و مسئولیت آنها روشن کردن حقایق و همکاری در زمینه ایجاد فرهنگ اجتماعی عمومی و معرفی موارد نقض حقوق زنان است ودر همین راستا «حضرت زینب» (س) با خطبه معروف خود در کوفه و شام نقش موثری در آگاه کردن افکار عمومی علیه بنی امیه بازی کرده بود.

وی تأکید کرد که در دوران حال نیز برخی از زنان ایزدی با شجاعت خود خشونتی که علیه آنها ایجاد شده بود را شرح دادند و موفق شدند که این مسأله را به موضوعی جهانی تبدیل کنند.

توجه به زنان و توانمند کردن آنها در مسیر مقابله با خشونت نیازمند تلاش زیادی از سوی همه گروه های مهم و تأثیرگذار است و نهادهای مذهبی بخشی از مسئولیت آن را برعهده دارند و بخش دیگری از مسئولیت آن برعهده نهادهای مدنی و اجتماعی است در حالی که دولت مسئولیت بخش اساسی این تلاش ها را برعهده دارد و باید اقدام به تشکیل وزارتی کند که به امور زنان و خانواده و کودکان رسیدگی کند.

سید عمار حکیم با اشاره به مسائل سیاسی عراق نیز تأکید کرد که رشد دموکراتیکی در عراق شکل گرفته که در زمینه انتخاب رؤسای جمهور، پارلمان و نخست وزیر این رُشد از طریق نامزد شدن بیش از یک نامزد و آزادی عمل نمایندگان برای رأی دادن به گزینه ای که به اعتقاد آنها صلاحیت بیشتری داشته، مشهود بوده است.

وی تأکید کرد که این رشد دموکراتیک در زمینه انتقال روان و مسالمت آمیز قدرت نمایان شده است و عراق را به نمونه ای برای دموکراسی پیشرو در منطقه تبدیل کرده است و همین مسأله ما را نسبت به امکان رها شدن مردم ما از نقص در خدمات رسانی، محقق شدن مطالباتشان در راستای یک زندگی شرافتمندانه، امیدوار می کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق از مرجعیت عراق که حامی معنوی این روند بوده است نیز تقدیر کرد و گفت باید از مردم بزرگ عراق، جریان های سیاسی و دوستان عراق در منطقه و جهان که از این روند مثبت حمایت کرده اند تقدیر کرد.

وی ضمن تقدیر از همکاری رؤسای پیشین جمهور و پارلمان عراق و نخست وزیر این کشور که دوره مأموریت اش به پایان رسیده با رؤسای جدید و منتخب برای نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه در عراق آرزوی موفقیت کرد و گفت امیدواریم که بتواند کابینه و برنامه دولت خود را در چارچوب زمانی قانونی معرفی کند تا آخرین مرحله از تشکیل دولت نیز برداشته شود.

سید عمار حکیم گفت: پیش از این نیز گفته بودیم که اصلاحات روش و رویکرد است و فقط یک شعار نیست و ترجمه آن از طریق «اقدام عملی» صورت می گیرد و اجرای اصلاحات مسئولیتی همگانی است و نمی توان یک جریان یا یک طرف را مسئول اجرای این مسئولیت دانست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه تأکید کرد: باید به چند نکته دقت شود که حمایت از پروژه اصلاحات از طریق همکاری فعال و تحقق اصلاحات در سطح قانون گذاری و اجرایی محقق می شود و نوع نظام حکومتداری در عراق نظام فدرال پارلمانی است و این نوع حکومت داری نیازمند نقش سیاسی حمایتی از نخست وزیر و نهادهای اجرایی تحت امر اوست. به همین دلیل درست نیست که جریان های سیاسی از نخست وزیر انتظار داشته باشند به تنهایی در روند اصلاحات گام بردارد یا اینکه نخست وزیر بخواهد اقدام به تک روی کند، زیرا آزادی عمل به معنای این نیست که با جریان های سیاسی مشورتی صورت نگیرد.

وی تأکید کرد که عراق نیازمند دولتی متعادل و خدمتگزار، مستقل و حرفه ای است، دولتی عملگرا و سرمایه گذار که با دیگر نهادهای قدرت همپوشانی داشته باشد.

سید عمار حکیم گفت: زمانبندی گام های اصلاح طلبانه دولت نیز باید در برابر مردم شفاف بیان شود زیرا بحران امروز در تشخیص مشکلات نیست بلکه در جدیت در مقابله و درمان این مشکلات است و این مسأله نیازمند قاطعیت و قدرت اجرایی سریع است و ما در این زمینه به دولت جدید عراق خوشبین هستیم.

وی تأکید کرد که فساد یکی از آفت های مشکلات و ریشه بحران های خدمات رسانی در عراق است و نمی توان وضعیت خدمات رسانی در این کشور را بدون مقابله با فساد مالی و اداری در بدنه دولت بهبود بخشید.

رهبر جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد: دولت آینده با چالش بزرگی در این زمینه دست و پنجه نرم می کند و باید اقدامات خود در این زمینه را به صورت شفاف بیان کند و در برابر افرادی که در پرونده های فساد دست داشته اند سستی نکند و آنها را در پیشگاه ملت بدون تردید رسوا کند.

وی در ادامه گفت: جریان «اصلاح و الأعمار» در پی آگاهی رهبران و جریان های سیاسی آن نسبت به وضعیت و موقعیت پیچیده ای که عراق در آن قرار دارد شکل گرفته است و این جریان بر اساس مسئولیت شرعی، ملی و اخلاقی اعضای آن شکل گرفته است.

سید عمار حکیم بیان کرد: ما و شرکایمان بر اساس ایمانی که نسبت به درستی این راه داشته ایم قدم در این راه گذاشته ایم و هدف ما از تأسیس این جریان منافع شخصی نبوده است و ما و شرکایمان روند توسعه این ائتلاف را ادامه خواهیم داد و دیگران را نیز قانع خواهیم کرد که رویکرد این ائتلاف در خصوص آینده کشور و استقلال آن در تصمیم گیری های ملی اش رویکردی صحیح است.

وی تأکید کرد که باید عراق از تنش های منطقه ای و بین المللی به دور باشد و عراق به اندازه کافی با مشکلات و بحران های متعدد و شکست سیاسی و خدمتگزاری دست و پنجه نرم می کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: مسئولیتی بزرگ در برابر ما وجود دارد تا پیامدهای ناشی از جنگی طولانی که با تروریسم داشته ایم را از بین ببریم و افزود که ثبات در منطقه بدون ثبات در عراق محقق نمی شود و امنیت کشورهای منطقه ارتباط محکمی با ثبات عراق و موفقیت این کشور در تجربه دموکراتیک خود دارد و جغرافیای سیاسی و شواهد تاریخی این حقیقت را تأیید می کنند.

وی افزود: به همین دلیل به روشنی می گوییم که نمی توان بدون فراهم شدن اراده واقعی برای ایجاد ثبات در عراق و دور کردن آن از جنگ های نیابتی با تروریسم جهانی مقابله کرد. به همین دلیل از کشورهای برادر و دوست می خواهیم که این واقعیت را بخشی از اولویت های خود دانسته و در روند بازسازی و ساخت عراق نقش داشته باشند.