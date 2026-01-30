اجرای عدالت فرهنگی در مناطق کم بر خوردار کرمان

به گزارش خبرنگار مهر،حسین اسحاقی، شامگاه جمعه در دیدار فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان گنبکی، عمده ترین مسأله در حوزه فرهنگ را اعتبارات فرهنگی دانست و اظهار داشت: پیگیریهایی برای تقویت بودجه فرهنگی به خصوص در مناطق محروم، در دست انجام داریم.
وی با بیان اینکه تقویت بودجه فرهنگی شرق استان کرمان از اولویتها است افزود: جشنواره فرهنگی هنری درحوزه روستاها از رویدادهایی است که بخشهای مختلف شهرستان گنبکی میتوانند از آن بهرهمند شوند.
اسحاقی، با اشاره به برنامه بازگشت جشنواره موسیقی نواحی به کرمان و برگزاری بخشهایی از این جشنواره در شهرستانها، ادامه داد: شهرستان های ریگان و گنبکی از مناطقی هستند که میتوانند از ظرفیت برگزاری جشنواره موسیقی نواحی برخوردار شوند.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمان بیان کرد: تلاش داریم سایر برنامههای فرهنگی هنری را نیز در راستای شعار عدالت فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سمت مناطق کمتر برخوردار سوق دهیم و در ۱۱ ماه گذشته که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان خدمتگزار مسئولیت داشتم، تقویت حوزه فرهنگ و هنر مناطق شرقی استان با توجه به جمعیت و فرهنگ غالب دینی در منطقه، همواره دغدغه ما بوده است.
وی با بیان اینکه شرق استان کرمان ظرفیتهای خوبی در حوزه موسیقی نواحی، شعر، تئاتر، کتاب و سایر حوزهها دارد، گفت: با وحدت، همدلی و هم افزایی میتوانیم فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی خوبی در شهرستان گنبکی انجام دهیم.
اسحاقی، یکی از این فعالیتها را در حوزه کانونهای مساجد عنوان کرد و گفت: با توجه به نقش فعال کانونهای فرهنگی هنری مساجد در شرق استان و شهرستان گنبکی، برگزاری نشست محوری در راستای تقویت بنیه اعتباری و فرهنگی این مراکز با حضور مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور را برنامهریزی خواهیم کرد.
وی راه اندازی موسسات فرهنگی قرآن و عترت را در گنبکی خواستار شد و با اشاره به دعوت از قاریان بینالمللی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: برگزاری چند محفل قرآنی را در شهرستانهای شرقی در برنامه داریم.
اسحاقی، بیان کرد: جشنوارههای شعر روستا، موسیقی روستا و تئاتر روستا با همکاری دفتر امور روستاهای استانداری کرمان در دست اجرا است که درخواست داریم شهرستانهای شرقی استان در این رویدادها مشارکت فعال داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه در این دوره یکی از برنامههای اصلی، شناخت هنرمندان ناشناخته است، گفت: دستگاهها و فعالان فرهنگی در شرایط فعلی به منظور تقویت هویت ایرانی اسلامی بهویژه برای نسل جدید باید نقش فعال و موثر ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با تاکید بر لزوم جذب جوانان و تقویت نقش محوری مساجد، ادامه داد: ارتباط گیری با جوانان نقش موثری در جذب این قشر به سمت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی دارد.
اسحاقی، با قدردانی از دغدغه مندی و رویکرد فرهنگی فرماندار گنبکی، برای تامین اعتبارات فرهنگی این شهرستان قول پیگیری داد و گفت: تا پایان امسال و سال آینده که سال «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» است، در حوزههای موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، قرآنی و سایر حوزهها، برنامههای ویژهای را در شرق استان کرمان برگزار خواهیم کرد.
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