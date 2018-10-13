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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین:

۲۱ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله در طرح غربالگری پوشش داده می شوند

۲۱ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله در طرح غربالگری پوشش داده می شوند

قزوین- رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین گفت: ۲۱ هزار کودک خردسال ۳ تا ۶ ساله با اجرای طرح غربالگری تحت پوشش سنجش سلامت قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، معرفت الله احمدی در نشست خبری ستاد اجرایی بزرگداشت هفته ملی پارالمپیک استان قزوین که روز شنبه در آموزش و پرورش استثنایی قزوین برگزار شد اظهارداشت:بمناسبت هفته پارالمپیک برنامه های متنوعی دراستان پیش بینی شده که برگزاری بازی های ورزشی ویژه نابینایان در مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه و آموزش اهداف جنبش پارالمپیک در مدارس، برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه آسایش گاهها و مراکز کارگری توسط کارشناسان هیئت های نابینایان و کم بینایان، اجرای بازی های دبستانی ویژه دانش آموزان با اسیب بینایی، میزگرد با حضور نابینایان و کم بینایان  در برنامه های تلویزیونی و رادیویی مراکز استانها، تجلیل از قهرمانان و پیش کسوتان ورزش نابینایان و کم بینایان، از جمله این برنامه هاست.

احمدی تصریح کرد:برگزاری سوگواره عاشورایی، افتتاح پنجمین دوره پارالمپیاد ورزشی درون مدرسه ای و همایش استانی با حضور ۲۰۰ نفر، تجلیل از دانشجویان و دانش آموزان مدال آور پارالمپیکی، در دانشگاههای محل تحصیل، دیدار با خانواده معزز شهدای ورزشکار، بازدید از آسایشگاه معلولان، برگزاری مراسم ویژه خانواده ورزشکاران، در بوستانها و فرهنگسراها، همایش بزرگ پیاده روی، حضور در نماز جمعه، نواختن زنگ ورزش در مراکز توانبخشی، تجلیل از مربیان بهزیستی و جانبازان و میزگرد ورزشکاران پارالمپیکی، همایش هنرمندان، اصحاب قلم، برپایی نمایشگاه عکس از برنامه های دیگر در این هفته است.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین بیان کرد: در حال حاضر ۲۲ واحد آموزشی و ۵ مرکز توانبخشی و آموزشی مشکلات بادگیری داریم.

وی افزود: ۱۰۵۰ دانش اموز با نیازهای ویژه شنوایی،   بینایی، ذهنی، جسمی، حرکتی چند معلولیتی و اوتیسم داریم و در این میان ۱۲۰۰ دانش آموز ویژه در مدارس عادی داریم.

احمدی اظهارداشت: با دخالت بهنگام تلاش می شود این کودکان استثنایی به سمت مدارس عادی بروند که در این راستا با اجرای طرح غربالگری ۶۳ نفر کودک از ۷ ماهگی تا شش سالگی شناسایی شده اند تا برای حضور در جامعه آماده شوند.

وی گفت: با تفاهم نامه منعقد شده با بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی برای خدمت رسانی و شناسایی کودکان استثنایی اقدام شده است.

احمدی بیان کرد: از ۱۴ منطقه آموزش و پرورش در استان در ۹ منطقه مدارس استثنایی داریم وبا اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی بدو ورود به دبستان برای پوشش افراد آمادگی داریم.

وی اظهارداشت: امسال با تفاهم نامه ۲۱ هزار نفر تحت پوشش قرار می گیرند و تاکنون ۱۷ هزار و ۹۶۹ نفر سنجش شده اند و ۳ هزار نفر در نوبت هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان قزوین تصریح کرد: با اجرای طرح غربالگری بیش از ۱۵ هزار کودک ۳ تا ۶ ساله در مدارس عادی مراجعه کردند که ۱۹۰۰ نفر برای آزمون هوش ارجاع شدند و ۵۴۸ نفر در کم شنوایی مشکوک بودند و ۱۰۴۹ نفر ارجاع بینایی داشتیم.

وی گفت: در نهایت ۱۱۵ نفر دانش اموز استثنایی با نیاز ویژه شناسایی شدند که در مدارس عادی یا استثنایی مشغول تحصیل می شوند و صد در صد پایه ورودی اول و۶۰۰۰ نفر نواموز پیش دبستانی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

کد مطلب 4429148

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