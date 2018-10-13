به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی روز شنبه با تاکید بر اینکه برخورد شایسته با مردم در ادارات از حقوق ملت است، به اهتمام جدی این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن در سال جاری به موضوع تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و افزود: تکریم ارباب رجوع به عنوان یک اصل راهبردی در نظام اداری کشور و دولت تدبیر و امید در تمامی ارکان مورد توجه است.

وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات ویژه وزیر کشور، ارتقا و افزایش میزان رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات در سال جاری توسط مسئولان وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و سازمان های تابعه جدی تر از گذشته دنبال می شود.

سامانی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات یکی از اولویت‌های مهم وزارت کشور و سازمان های تابعه آن در سال ۹۷ به شمار می رود، از ابلاغ بخشنامه مرتبط با تکریم ارباب رجوع به مدیران حراست استانداری ها و سازمان‌های تابعه وزارت کشور خبر داد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: به منظور افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات و تکریم ارباب رجوع به مدیران حراست های تمامی سازمان های تابع وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها و... ماموریت داده شده که با همکاری دفاتر بازرسی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، نظارت محسوس و نامحسوس از حوزه‌های مدیریت استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و دهیاری ها و سازمان های تابعه در این زمینه داشته باشند.

سامانی با اشاره به سخنان رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر مراجعه روزانه حدود ۵ میلیون نفر به ادارات دولتی و غیر دولتی در کشور اظهار داشت: تمامی استانداران و فرمانداران موظف هستند براساس دستور و تاکید وزیر کشور نسبت به تکریم ارباب رجوع در ادارات استان و شهرستان و افزایش رضایتمندی مردم در پاسخگویی در ادارات تمهیدات ویژه و مناسبی پیش بینی کنند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: براساس بخشنامه ارسالی به مدیران حراست استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت کشور آنها موظف هستند از چگونگی اجرای این بخشنامه در ادارات گزارشی به صورت فصلی به این وزارتخانه ارائه کنند که براساس این گزارش ها با متخلفین مربوطه برخورد قانونی صورت پذیرد.