عملیات بازسازی عمارت تاریخی «ملک» بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر عصر شنبه در این آئین اظهار داشت: بناهای تاریخی بوشهر یکی از ظرفیتهای بسیار مهم برای بوشهر محسوب میشود.
نصرالله ابراهیمی با اشاره به اینکه زیربنای عمارت تاریخی ملک حدود ۲۵ هزار مترمربع است، اضافه کرد: این عمارت متعلق به ملک التجار بوشهری و مربوط به دوره قاجار بوده که شیوه معماری آن ایرانی اروپایی و برگرفته از عمارتهای قرن ۱۹ در فرانسه است.
وی بیان کرد: عمارت تاریخی ملک دارای بخشهای مختلفی همچون شاهنشین، حمام عمومی، اصطبل، خانههایی مربوط به خدمه، آشپزخانه و انباری است که از مصالح بوم آور داخلی و وارداتی شامل چوب های چندلی است.
معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به استفاده از تزئینات زرکوبی شده در این عمارت، افزود: در بافت تاریخی بوشهرو خارج از آن نمونه معماری خاص عمارت تاریخی ملک مشاهده نمیشود.
وی از عمارت ملک به عنوان یکی از بناهای فاخر در حاشیه خلیج فارس نام برد و ادامه داد: قبلا استحکامبخشی این عمارت انجام شده و سقف بنا به طور کال تعویض و بخشی از برج ها استحکام بخشی شده است.
ابراهیمی با پیشبینی اعتبار ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد ریال برای طرح مرمت تکمیلی عمارت ملک اضافه کرد: تلاش میشود که این بنا به کانونی فرهنگی و توریستی تبدیل شود.
نظر شما