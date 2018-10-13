سبک خاص معماری بوشهر حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی عصر شنبه در آئین آغاز عملیات مرمت و بازسازی عمارت تاریخی ملک شهر بوشهر اظهار داشت: معماری خاص استان بوشهر دارای اهمیت بسیار زیادی است و باید برای حفظ آن تلاش گستردهای صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیتها برای حفظ بناهای تاریخی بوشهر استفاده شود، تصریح کرد: عمارت تاریخی ملک یکی از نمادهای معماری خاص بوشهر است و باید به این سبک معماری توجه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به انجام عملیات مرمت و بازسازی عمارت تاریخی ملک در سه مرحله کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، افزود: تلاش میشود در سریعترین زمان شاهد مرمت و بازسازی این بنا باشیم.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از افراد در این عمارت سکونت داشتهاند، ادامه داد: با همراهی و حمایت کمیته امداد و بهزیستی برای خروج این افراد از عمارت ملک و سکونت آنها در مکانی دیگر اقدامات لازم انجام شده است.
خورشیدی تاکید کرد: خانوادههای نیازمند شناسایی و برای اسکان آنها اقدام میشود و افرادی که مستمند نیستند نیز باید تخلیه کنند و از این مکان خارج شوند.
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