  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۲

مدیرکل امور استانهای وزارت ارتباطات به مهر خبر داد:

LTE در آینده نزدیک برای مکالمات در کشور استفاده می شود

LTE در آینده نزدیک برای مکالمات در کشور استفاده می شود

تبریز - مدیرکل امور استانهای وزارت ارتباطات بابیان اینکه پهن باند دولت الکترونیک در دولت دوازدهم با جدیت دنبال می شود گفت: در آینده نزدیک از شبکه LTE در کشور برای مکالمات استفاده می شود.

مهرداد ترابیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جاهایی از قبیل تلفن ثابت، پوشش تلفن همراه و پهن باند اینترنت توسعه زیرساخت های ارتباطی برای اپراتورها صرفه اقتصادی نداشته باشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سرمایه گذاری می کند.

وی افزود: اتفاقی که از سال های گذشته شروع شده و در دولت دوازدهم با سرعت هرچه تمام به پیش می رود بحث پهن باند دولت الکترونیک و اینترنت است.

مدیرکل امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای پروژه های فاز دو توسعه ارتباطات زیرساخت روستایی کشور خبر داد و گفت: تا شهریورماه سال ۹۸ تمامی روستاهای بالای ۱۶ خانوار کشور از پهن باند اینترنت بهره مند می شوند.

پهن باند دولت الکترونیک در دولت دوازدهم با جدیت دنبال می شود

ترابیان ادامه داد: منظور از پهن باند در قالب فاز دو توسعه ارتباطات زیرساخت روستایی کشور سرعتی بیش از اینترنت نسل سوم و چهارم دارد.

وی بابیان اینکه در بحث پوشش تلفن همراه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با محدودیت منابع مالی مواجه است، گفت: امسال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث پوشش تلفن همراه اولویت را برای روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار کشور قرار داده است.

مدیرکل امور استانهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: با توجه به ارتقاء استفاده از تکنولوژی اینترنت، در دنیا رفته رفته مکالمات از سبد سرویس اپراتورها حذف می شود و در آینده نزدیک از شبکه LTE در کشور برای مکالمات استفاده می شود.

کد مطلب 4429250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها