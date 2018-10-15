پوستر کمیاب فیلم «مومیایی» به دنبال شکستن رکوردِ حراج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش بینی می شود پوستر اصیل و کمیاب فیلم کلاسیک ترسناک «مومیایی» با شرکت بوریس کارلوف بیشتر از یک میلیون دلار در حراج فروخته شود؛ رقمی که برای پوستر یک فیلم رکورد محسوب می شود.

این پوستر یکی از سه نمونه باقی مانده از پوستر اصلی لیتوگرافی فیلم «مومیایی» (۱۹۳۲) است. در طراحی این پوستر که توسط کاروی گروس مدیر تبلیغات هنری استودیوی یونیورسال در آن سال ها انجام شده است کمترین فضای خالی به چشم می خورد؛ بوریس کارلوف ایفاگر نقش مومیایی با چشمان بسته و دست های روی سینه در مرکز تصویر و زیتا یوهان با لباس قرمز در پایین، سمت راست قرار دارد، همچنین در بالای پوستر، سمت راست نیز از جمله «به هوش می آید!» برای ترغیب سینماروها استفاده شده است.

پیش بینی شده است این پوستر بین ۱ تا ۱.۵ میلیون دلار فروخته شود. رکورد قیمت برای پوستر یک فیلم در حراج عمومی، ۵۲۵۸۰۰ دلار است که در سال ۲۰۱۷ برای پوستر فیلم ترسناک «دراکولا» محصول ۱۹۳۱ با شرکت بلا لوگوسی رقیب آن سال های بوریس کارلوف در حراجی هریتیج پرداخت شده است.

در سال ۲۰۰۵ یک مجموعه دار کالیفرنیایی برای پوستری از فیلم «متروپولیس» اثر صامت فریتس لانگ ۶۹۰ هزار دلار پرداخت کرده بود. (البته این مبلغ در حراج نبوده است.)

گفته می شود مبلغ پیشنهادی آغازین برای پوستر فیلم «مومیایی» ۹۵۰ هزار دلار تعیین و اعلام شده که پیشنهاد قیمت برای حراج به صورت آنلاین تا ۳۱ اکتبر (۹ آبان) ادامه دارد.

پوستر مورد اشاره برای سینماهای نمایش دهنده فیلم طراحی شده بود و هرگز به صورت عمومی در دسترس قرار نگرفته بود. این پوستر اولین بار در سال ۱۹۹۹ در نمایشگاهی در موزه ویتنی نیویورک توجهات را به خود جلب کرد.

«مومیایی» به کارگردانی کارل فروند یکی از اولین فیلم های ژانر وحشت تاریخ سینماست که در سال ۱۹۳۲ با بازی بوریس کارلوف در نقش اصلی ساخته شد.