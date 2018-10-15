به گزارش خبرنگار مهر، چندین روزنامه ایرانی امروز دوشنبه ۱۶ مهرماه در اقدامی کم‌سابقه و بدیع، یک مطلب را به عنوان سرمقاله مشترک خود برگزیدند و به صورت دوزبانه (فارسی و انگلیسی) اقدام به چاپ آن کردند.

عنوان این سرمقاله «دفاع از آزادی» است و با هدف عطف توجه جهانیان به پیامدهای خروج یکجانبه آمریکا از پیمان بین‌المللیِ برجام برای جامعه جهانی، نوشته شده و همانطور که از عنوان فرعی این سرمقاله برمی‌آید، مخاطب اصلی آن هم، روزنامه‌نگاران سراسر جهان هستند.

از جمله روزنامه‌هایی که به این پویش پیوسته‌اند، می‌توان به ایران، سازندگی، اطلاعات، شهروند، ابتکار، فرصت امروز و ... اشاره کرد. سرمقاله مشترک این روزنامه‌ها با جمله‌ای از توماس جفرسون، نویسنده اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و از همین اعلامیه، آغاز می‌شود:

«ما این حقایق را بدیهی می‌انگاریم که همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند و آفریدگارشان حقوق سلب‌ناشدنی معینی به آنها اعطا کرده ‌است که حق زندگی، آزادی و جست‌وجوی خوشبختی از جمله آنهاست.»

در بخشی از این سرمقاله و پس از اشاره به پیامدهای زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و حقوق طبیعی و ذاتی بخشی از بشریت (در اینجا ایرانیان) از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، خطاب به «روزنامه‌نگاران آگاه و مستقل دنیا» آمده است:

«ما روزنامه‌نگاران ایرانی، مستقل از همه دولت‌ها و به‌عنوان یک صنف روشنگر که با روزنامه‌نگاران جهان هویتی واحد و دغدغه‌هایی مشترک داریم، اینک در قرن بیست‌ویکم و در هنگامه‌ای که تمدن بشری به برداشت واحدی از کرامت انسانی در مفهوم «آزادی» رسیده است، شاهدیم که دولت ایالات متحده، درست برخلاف دیدگاه بنیانگذاران و اندیشه‌ورزان مفهوم دموکراسی و لیبرالیسم، از توماس جفرسون گرفته تا فرانسیسکو فوکویاما، آزادی انسان‌هایی را در سوی دیگر عالم تهدید و تحدید کرده است».

در این سرمقاله اگرچه خروج از برجام، یک رفتار غیردیپلماتیک و غیراخلاقی توصیع شده است، لکن اِعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت بزرگ ایران، کنشی متخاصمانه و باورناپذیر عنوان و تاکید شده است: «دولت ایالات متحده مدعی است تحریم‌ها، حاکمیت ایران را نشانه رفته است نه مردم را و دولت ایران معتقد است ما از تحریم‌ها آسیبی نمی‌بینیم اما ما به‌عنوان روزنامه‌نگاران مستقل و آزاداندیش دیدگاهی مستقل از دولت‌ها داریم و معتقدیم برخلاف نظر دولت‌های امریکا و ایران، تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، بر زندگی و زیست میلیون‌ها شهروند ایرانی که از آزادی حق زیستن در شرایط مطلوب برخوردارند، آثار مخربی گذاشته است. دولت ایالات متحده آشکارا دروغ می‌گوید وقتی مدعی می‌شود تحریم‌های این کشور، علیه مجموعه حاکمیت ایران اعمال می‌شود، حال آنکه فشار و محاصره اقتصادی علیه ایران، بر زندگی آحاد مردم و بویژه اقشار فرودست آثار زیانبار و بعضاً هولناکی برجا گذاشته که با هیچ خوانشی از حقوق بشر همسو و همخوان نیست. وقتی دسترسی به دارو، درمان و تجهیزات پزشکی دشوار می‌شود، نشانه آن است که تحریم‌های کور، کودکان، زنان و مردان کشور را نشانه گرفته‌اند».

در این سرمقاله ضمن اشاره به افزایش قیمت کالاها، هزینه بهداشت، تحصیل و حتی تغذیه مردم در ایران که فراتر از قدرت خرید اقشار بزرگی از مردم این کشور است، تاکید شده است: «همان‌طور که ملت‌های غرب و شرق عالم، از فواید بی‌شمار اندیشه حکیمان و دانش دانشمندان بزرگ ایرانی همچون بوعلی و خوارزمی و خیام و رازی و سعدی و مولانا بهره می‌برند، امروز حق بهره‌مندی از مواهب دانش بشری و محصولات و مشتقات آن، ازجمله تکنولوژی و صنعت برای مردم ایران، مانند دیگر ملل جهان، محفوظ است و هیچ دولتی حق ندارد به بهانه‌ای واهی این حق را از ملتی بزرگ و تمدن‌آفرین سلب کند».

روزنامه‌نگاران ایرانی در پایان سرمقاله مشترک‌شان، از «همه همکاران آزاداندیش خود در سراسر جهان - علی‌الخصوص روزنامه‌نگاران آزاداندیش جهان غرب»، خواسته‌اند: «با شجاعت و جسارت و بدون تأثیرپذیری علی‌الاطلاق از دولت‌ها، در برابر خدشه‌دار کردن اصول آزادی انسانی، که حاصل مرارت‌های نوع بشر در طول هزاران سال است، سکوت نکنند و حقیقت را همچون جان لاک که فریاد زد: «زندگی، آزادی و حق مالکیت، ارزش‌های اساسی و مافوق قانون است» با صدای بلند فریاد بزنند و نگذارند محصول اندیشه آزادی‌خواهانه اندیشمندانی چون توماس جفرسون، جان دیویی، والتر لیپمن، آبراهام لینکلن، ماهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، نلسون ماندلا، جان استوارت میل، فردریش هایک، کارل پوپر، آیزایا برلین، هانا آرنت، فرانسیسکو فوکویاما و دیگر کنشگران و اندیشمندان راه آزادی، به طرز رعب‌آوری به باد سپرده شود.