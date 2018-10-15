به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش فر صبح دوشنبه در نشست بهبود کیفیت سواد آموزی از تغییر رویکرد مبارزه با بی سوادی در استان خبرداد و اظهار داشت: برای پایان دادن به معضل شوم بی سوادی شاید راهی جز اجباری کردن سواد آموزی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله وجود نداشته باشد.

معاون سواد آموزی استان بوشهر با اشاره به تهیه پیش‌نویس الزامی‌کردن آموزش در کمیسیون‌های دولت، نهادها و دستگاه ها را به یاری حوزه سوادآموزی طلبید و افزود: برای تحقق اهداف عالیه نظام که حتی یک نفر بی سواد هم نباید در جامعه اسلامی وجود داشته باشد تمام تلاش خود را بکار بسته‌ایم و انتظار داریم همه دستگاه ها هم در این امر مشارکت فعالی داشته باشند.

وی نبود اطلاعات دقیق و درست از بی‌سوادان را چالشی بسیار مهم پیش روی حوزه سواد آموزی برای برنامه ریزی ذکر کرد و بیان داشت: یکی از منابع مهم آماری تعداد بی‌سوادان استان، مرکز آمار ایران است و با این وجود تلاش می کنیم تا از منابع معتبر دیگر هم اطلاعات دقیق‌تری در خصوص افراد کم سواد یا بیسواد جامعه داشته باشیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه در دولت گذشته جشن پایان بی سواد در استان برگزار شد در حالی که هنوز حدود ۳ درصد جمعیت استان بی سواد هستند، گفت: با وجود تمام کمبود و مشکلات رقم باسوادی در استان در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله اکنون به ۹۷ درصد رسیده است.

دانش‌فر، اولویت حوزه معاونت سواد آموزی استان را جذب بیشتر افراد محروم از سواد آموز دانست و اضافه کرد: تشکیل کلاس‌های دوره‌های تحکیم و انتقال مهم است اما آنچه دارای اهمیت فوق العاده ای است جذب آن جمعیت سه درصد باقی مانده بی سواد و هدایت آنها به کلاس های دوره سوادآموزی است.

وی با تاکید براین که باید نگاه جدیدی در تبلیغات برای جذب سواد آموزان بکار گرفته شود، به نقش صداوسیمای مرکز استان در جذب بیشتر بی سوادان اشاره کرد و گفت:صدا و سیما در اکثر مناطق شهری و روستایی استان در منازل و خانه ها حضور برجسته ای دارد و بنابراین می تواند با بکارگیری شیوه‌ای جدید در تشویق و ترغیب افراد بی سواد به جذب بیشتر در کلاس های سوادآموزان کمک شایانی کند.