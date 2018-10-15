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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

معاون فرهنگی کمیته امداد آذربایجان شرقی:

۱۷۵۳ مددجوی آذربایجان شرقی به اردوهای زیارتی اعزام شدند

۱۷۵۳ مددجوی آذربایجان شرقی به اردوهای زیارتی اعزام شدند

تبریز- معاون فرهنگی کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: یک هزار و ۷۵۳ نفر از مددجویان کمیته امداد استان در شش ماهه نخست امسال به مشهد مقدس، قم و عتبات عالیات اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف زمانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای اعزام مددجویان به اردوهای زیارتی بیش از ۴۰۰ میلیون تومان از طریق کمک های مردمی هزینه شده است، افزود: طرح شوق زیارت با هدف اعزام مددجویانی که تا کنون توفیق زیارت بارگاه ملکوتی امام حسین(ع) و امام رضا(ع) را نداشته‌اند، اجرا می‌شود.

وی با اعلام اینکه۴۱ نفر از مددجویان نیز در این مدت به عتبات عالیات اعزام شدند، اعلام کرد: مددجویان در مدت اقامت، بارگاه ملکوتی حضرت امام علی(ع) در نجف اشرف و حرم مطهر امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) را در کربلای معلی زیارت کردند.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده ۵۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت برای شرکت در مراسم اربعین حسینی به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

زمانی با اشاره به اهداف طرح شوق زیارت، افزود: اردوهای زیارتی باهدف تحکیم بنیان خانواده، ایجاد نشاط معنوی و تقویت روحیه خودباوری برای مددجویان برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی کمیته امداد آذربایجان شرقی با دعوت از خیران برای کمک به اعزام مددجویان به اردوهای زیارتی، خاطرنشان کرد: مشارکت خیران در طرح شوق زیارت زمینه اعزام تعداد بیشتری از مددجویانی را که در حسرت زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) هستند، فراهم می کند.

کد مطلب 4431185

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