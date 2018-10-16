به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در توضیح این تغییرات گفت: امروز تکلیف سرپرستی چهار فدراسیون هاکی، ناشنوایان، قایقرانی و چوگان مشخص شد. احمد گواری به عنوان سرپرست فدراسیون قایقرانی، حسن سلگی به عنوان سرپرست فدراسیون ناشنوایان، یاشار بی غم سرپرست فدراسیون چوگان و حسن اباذری به عنوان سرپرست فدراسیون هاکی معرفی شدند. (مرحوم بهرام شفیع که هفته گذشته به دیار باقی شتافت رئیس فدراسیون هاکی بود.)

وی با تاکید بر اینکه سرپرستان انتخاب شده، حق شرکت در انتخابات به عنوان کاندید را ندارند افزود: افراد علاقه مند به احراز پست ریاست این فدراسیون ها ، با هماهنگی با معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در یک مدت زمان دو الی سه ماه فرصت دارند برای ثبت نام در مجمع آماده شوند.

معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه برخی از این فدراسیون ها برنامه های و رویداد های مهم بین المللی را درپیش رو دارند افزود: وزارت خانه تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با حمایت های همه جانبه مانع بروز خللی در این اعزام ها شود.

وی از پایش وضعیت همه فدراسیون ها خبر داد و تصریح کرد: به زودی همه افرادی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند، مشخص شده و در روند جایگزینی از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک قرار می گیرند.

او همچنین افزود: برخی از فدراسیون هایی که روسای آنها بازنشسته هستند و دوران ریاست آنها نیز به پایان رسیده است و با توجه به مفاد قانون منع به کارگیری بازنشستگان امکان شرکت مجدد آنها در انتخابات وجود ندارد و به همین دلیل برای این فدراسیون ها نیز باید سرپرستی انتخاب شود.

داورزنی در خاتمه با بیان این نکته که وزارت ورزش و جوانان برای حفظ و توسعه کرسی های بین المللی که در اختیار کشورمان است مجدانه در تلاش و تکاپوست خاطر نشان ساخت: روند جایگزینی کاندیداهای جدید با روسای پیشین صدمه و خللی در پست هایی که در اختیار افراد است وارد نخواهد کرد. برخی از این پست ها در اختیار شخصیت حقوقی افراد است که پس از انتخاب رئیس جدید، این سمت نیز منتقل می شود و برخی در اختیار شخصیت حقیقی افراد است که وزارتخانه و فدراسیون برای حفظ این سمت از این افراد حمایت خواهد کرد.