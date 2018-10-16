  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۹:۴۰

ترافیک سنگین در خیابان ها و ورودی های تهران

ترافیک سنگین در خیابان ها و ورودی های تهران

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا از ترافیک سنگین در مبادی ورودی تهران خبر داد.

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران گفت: در حال حاضر در استان های تهران، لرستان و همدان (اکثر محورها)، استان البرز (ارتفاعات)، کرمان (محور جیرفت-کرمان) و محور فیروزکوه (محدوده گدوک) شاهد بارش باران هستیم.

وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: مه گرفتگی در استان اردبیل(محور خلخال-اسالم محدوده گردنه الماس) و محور فیروزکوه(محدوده گدوک) گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا همچنین با اشاره به ترافیک سنگین در محورهای پایتخت و مبادی ورودی تهران گفت: شاهد ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران-کرج (محدوده گرمدره تا پل فردیس) و باند شمالی آزادراه کرج-قزوین(از پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری) هستیم.

کد مطلب 4432403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها