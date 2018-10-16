ترافیک سنگین در خیابان ها و ورودی های تهران

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش باران گفت: در حال حاضر در استان های تهران، لرستان و همدان (اکثر محورها)، استان البرز (ارتفاعات)، کرمان (محور جیرفت-کرمان) و محور فیروزکوه (محدوده گدوک) شاهد بارش باران هستیم.

وی با اشاره به مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: مه گرفتگی در استان اردبیل(محور خلخال-اسالم محدوده گردنه الماس) و محور فیروزکوه(محدوده گدوک) گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک راهور ناجا همچنین با اشاره به ترافیک سنگین در محورهای پایتخت و مبادی ورودی تهران گفت: شاهد ترافیک در باند شمالی آزادراه تهران-کرج (محدوده گرمدره تا پل فردیس) و باند شمالی آزادراه کرج-قزوین(از پل فردیس تا پایانه شهید کلانتری) هستیم.