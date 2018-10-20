ووشوکاران قمی صاحب یک پیروزی و یک شکست شدند

جواد محمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های لیگ دسته اول ووشوی مردان کشور در حالی آغاز شد که استان قم امسال برای نخستین بار در این مسابقات شرکت کرده است و این اقدام راه اتفاقی بزرگ برای فراهم کردن شرایط پیشرفت ووشوکاران جوان قمی می دانیم.

وی افزود: تیم ووشوی مردان قم در این مسابقات با حریفان قدرتمندی رقابت می‌کند و قرار گرفتن در فضای مسابقه، می‌تواند کمک بزرگی برای ووشوی قم باشد به طوری که ووشوکاران تیم قم در لیگ دسته اول کشور را نفرات بومی تشکیل می‌دهند.

رئیس هیئت ووشوی استان قم گفت: در آغاز لیگ دسته اول، تیم ووشوی قم ۲ مسابقه برگزار کرد که حاصل آن یک پیروزی و یک شکست بود به طوری که تیم ووشوی قم ابتدا ۷ بر ۴ از سد چمران خوزستان گذشت اما در مسابقه دوم ۹ بر ۳ مغلوب هیئت تهران شد.

محمدنژاد بیان داشت: ترکیب نفرات تیم ووشوی استان قم در این مسابقات را در ساندا در وزن ۵۲ کیلوگرم حسین برمر، در وزن ۵۶ کیلوگرم محمد حسن رحیمی، در وزن ۶۰ کیلوگرم فیروز مختاری و علی کریمی، در وزن ۷۰ کیلوگرم علی محمدی ، در وزن ۷۵ کیلوگرم مهدی عاشقی تشکیل می‌دهند.

وی عنوان کرد: همچنین در وزن ۸۰ کیلوگرم حسن بهمنی ، در وزن ۸۵ کیلوگرم محمد مهدی امام جمعه و در وزن ۹۰ کیلوگرم مسعود سیف آبادی برای تیم ووشوی قم در بخش ساندا مسابقه می‌دهند و مربی این تیم علیرضا وفایی و سرپرست این تیم سجاد خورشیدی است.

رئیس هیئت ووشوی استان قم تصریح کرد: احمد عمویی، محمد مهدی خورشید ، هادی روشنایی ترکیب تیم تالوی قم را در لیگ دسته اول ووشوی مردان تشکیل می‌دهند.