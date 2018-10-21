بازنشستگان زمزم تقاضای دریافت محصولات تولیدی به جای سنوات داشتند

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۴۵ نفر از شرکت زمزم در گلستان بازنشسته شده اند که حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پاداش و سنوات دریافت کرده اند.

وی افزود: با تقاضای خود بازنشستگان حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این سنوات به صورت تحویل محصولات تولیدی پرداخت شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مدیران شرکت زمزم اعلام می کنند تعدادی از بازنشستگان تقاضا داشتند که به دلیل داشتن مغازه محصولات تولیدی شرکت را به جای سنوات خود دریافت کنند.

وی ادامه داد: آن ها اعلام می کنند مدیران شرکت مجاز به انجام چنین کاری نبوده اند و مجبور شده اند برای چنین کاری از هیئت مدیره شرکت مصوبه بگیرند.

قوانلو با بیان این که برای این شرکت جو سازی کرده اند، تصریح کرد: این ۱۰۰ میلیون تومان نوشابه و سایر محصولات تولیدی فقط سه تا چهار درصد از کل پاداش امسال این شرکت بوده است.