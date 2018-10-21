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۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان:

بازنشستگان زمزم تقاضای دریافت محصولات تولیدی به جای سنوات داشتند

بازنشستگان زمزم تقاضای دریافت محصولات تولیدی به جای سنوات داشتند

گرگان- رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان با بیان این که در خصوص شرکت زمزم جوسازی کرده اند، تعدادی از بازنشستگان به جای دریافت سنوات تقاضای دریافت محصولات تولیدی شرکت را داشتند.

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۴۵ نفر از شرکت زمزم در گلستان بازنشسته شده اند که حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پاداش و سنوات دریافت کرده اند.

وی افزود: با تقاضای خود بازنشستگان حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این سنوات به صورت تحویل محصولات تولیدی پرداخت شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مدیران شرکت زمزم اعلام می کنند تعدادی از بازنشستگان تقاضا داشتند که به دلیل داشتن مغازه محصولات تولیدی شرکت را به جای سنوات خود دریافت کنند.

وی ادامه داد: آن ها اعلام می کنند مدیران شرکت مجاز به انجام چنین کاری نبوده اند و مجبور شده اند برای چنین کاری از هیئت مدیره شرکت مصوبه بگیرند.

قوانلو با بیان این که برای این شرکت جو سازی کرده اند، تصریح کرد: این ۱۰۰ میلیون تومان نوشابه و سایر محصولات تولیدی فقط سه تا چهار درصد از کل پاداش امسال این شرکت بوده است.

کد مطلب 4436154

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