هزینه تیمهای فوتبال ۵۰۰میلیارداست/امیدوارم پرسپولیس به فینال برسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در نشست کانون مربیان فوتبال تاثیر ورزش را در جامعه مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: ورزش با تاثیر اجتماعی بالا در ایجاد وحدت و غرور ملی نقش چشمگیری دارد بطوریکه هیچ عرصه ای مثل ورزش را نمی توان یافت که با پیروزی و افتخار آفرینی یک تیم و یک ورزشکار تا این حد دل یک ملت شاد و با بازتاب اجتماعی زیاد همراه شود.

وزیر ورزش و جوانان صعود مقتدرانه تیم ملی فوتبال به جام جهانی و درخشش خیره کننده در جام جهانی روسیه را یکی از مصادیق وحدت و ارتقای غرور ملی نام برد و توضیح داد: در جام جهانی حتی با وجود باخت تیم ملی فوتبال ایران در برابر اسپانیا رهبر معظم انقلاب اسلامی هم پیام تقدیر دادند که واقعا ارزشمند است

وی همچنین پیروزی های بزرگ پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را نیز از دیگر مصادیق فوتبالی در راستای ایجاد شور و شعف مردم اعلام کرد.

سلطانی فر در ادامه، هزینه ۱۶ تیم لیگ برتری فوتبال را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: فوتبال جامعه مخاطب گسترده ای دارد و هزینه کل تیم های لیگ برتری هم در حالی ۵۰۰ میلیارد تومان است که این میزان اوقات فراغت بیش از ۵۰ میلیون نفر را با یک ابزار سالم و خوب در طول یکسال پر می کند و موجب شادی و نشاط مردم می شود. از طرفی اکثریت قریب به اتفاق تیم های لیگ برتری هم دولتی نیستند و منبع اعتبارات آنها از جمله پرسپولیس و استقلال خارج از منابع دولت و از طریق سامانه هواداری تامین می شود و از همه مهمتر تاثیرات سازندگی و اجتماعی بالا در کشور دارد و در جسم و روح مردم موثر واقع می شود.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه آرامش را به عنوان یک رویکرد اصلی در دوران مدیریتی خود مورد توجه قرار داد و از ان به عنوان یک راهبرد برای دستیابی به اهداف نام برد و تصریح کرد: در همه زمان ها و در همه نظام ها آنچه اهمیت دارد منافع ملی است بنابراین برای ما هم منافع ملی بر همه موارد ارجح تر است به همین دلیل با دوری از حاشیه ها تلاش کردیم شرایط را برای پیشرفت ورزش کشور با استفاده از تمام منابع و ظرفیت های موجود مدیریت کنیم.

سلطانی فر سال ۹۷ را سال پر رویداد در عرصه ورزش برای کشورمان نام برد و گفت: امسال با موفقیت تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آغاز شد و در حالی که در گروه مرگ قرار داشتیم بر خلاف تصور برخی ها نه کیسه گل شدیم و نه اینکه نتایج بدی گرفتیم بلکه بهترین و درخشان ترین نتیجه تاریخ حضور ایران در جام جهانی فوتبال بدست آمد. در بازی های آسیایی هم با ۶۲ مدال بیشترین تعداد مدال در بازی های آسیایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را بدست آوردیم و حتی در برخی از رشته ها بعد از سال ها موفق به کسب مدال شدیم بطوریکه در واترپلو بعد از ۴۴ سال و در تنیس روی میز پس از ۵۲ سال به مدال دست یافتیم. در کبدی تیم های آقایان و بانوان ما دو مدال ارزشمند طلا را در حضور هندوستان قهرمان جهان این رشته بدست آوردند.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در بازی های پاراآسیایی هم موفقیت قابل توجهی بدست آوردیم و بعد از دو دوره قرار گرفتن در جایگاه چهارم به مکان سوم صعود کردیم و در بازی های المپیک جوانان هم به نسبت دوره قبل یازده – دوازده رده صعود داشتیم.

سلطانی فر همچنین موفقیت های پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا را هم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: برای اولین بار پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا به صورت همزمان به مرحله یک چهارم رسیدند و حتی پرسپولیس هم در آستانه حضور در مرحله فینال قرار دارد که امیدواریم بعد از مدتها یک تیم ایرانی عنوان قهرمانی آسیا را بدست اورد.

وزیر ورزش و جوانان همدلی و وحدت در جامعه ورزش را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: مبنای ما برای کار کردن در ورزش باید بر مبنای اشتراکات باشد نه اختلافات. از همین رو با تعامل و وفاق و همدلی می توان رو به جلو حرکت کرد.

سلطانی فر حرکت رو به جلو با نگاه استراتژیک به آینده را برای پیشرفت ورزش کشور توصیه کرد و اظهار داشت: اگر در گذشته باقی بمانیم هیچگاه نمی توانیم آینده خوبی را رقم بزنیم. بنابراین باید از گذشته درس بگیریم و با آسیب شناسی ها از وقایع مختلف آینده ورزش کشور را به خوبی رقم بزنیم.

وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از سخنانش از پیگیری های بیژن ذوالفقار نسب برای انسجام کانون مربیان فوتبال به نیکی یاد کرد و از کانون مربیان به عنوان یک تشکل که می تواند فعالیتش گسترده تر شود به عنوان یک اتاق فکر فوتبالی عمل کند نام برد.