ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد تا فردا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی از ۳۱ شهریورماه آغاز و تا دوشنبه۳۰ مهرماه ادامه دارد.

متقاضیان پذیرش در فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید به سامانه جذب این دانشگاه به نشانی sajed.iau.ir مراجعه کنند.

در این فراخوان از سوی دانشگاه آزاد برای ۲۷ استان و ۵۶ رشته پزشکی و غیر پزشکی اعلام نیاز شده است.

متقاضیان جذب هیات علمی پس از گذراندن تمامی مراحل جذب، براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی جذب می شوند.

ثبت نام در سامانه جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه حقی را برای استخدام متقاضیان ایجاد نمی کند و جذب این افراد پس از طی شدن فرایند امکان پذیر است.

در این فراخوان قرار است حدود هزار عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شوند.