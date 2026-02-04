«سد بار» مهمترین کانون زمستانی پرندگان مهاجر در خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز طالبی از مشاهده گونه‌های متعدد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی نظیر اردک سرسبز، اگرت بزرگ و عقاب ماهی‌گیر در سد بار خبر داد و اظهار کرد: این آبگیر در حال حاضر مهم‌ترین کانون زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور با اشاره به اهمیت ویژه تالاب‌ها در طبیعت کشور تصریح کرد: ارزش اکولوژیکی و زیست محیطی هر هکتار تالاب از ۵۰۰ هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی بیشتر است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون برخی از تالاب‌های کشور در معرض تخریب و خشکیدن هستند، به ضرورت ایجاد عزم ملی برای تامین حق آبه محیط زیستی و حفاظت از اکوسیستم‌های باارزش تالابی تاکید کرد.

طالبی با بیان اینکه تالاب سی‌سر نیشابور نیز به عنوان میراث طبیعی ملی به ثبت رسیده است، ادامه داد: ما موظف هستیم این میراث ارزشمند را برای نسل‌های آینده حفاظت کنیم.