زائران با لباس گرم به استان ایلام سفر کنند

مجتبی میهن پرست رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز سامانه بارشی قوی وارد استان می شود که با توجه به آبگرفتگی معابر و کاهش دما به زائران توصیه می شود لباس گرم به همراه داشته باشند.
سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه وضعیت جوی و احتمال بارش باران و تگرگ زائران باید وسایل نقلیه خود را به موارد ایمنی تجهیز کرده و در مسیر رودخانهها اتراق و استراحت نکنند.
طبق اعلام هواشناسی ایلام از اواخر هفته توده جدید بارشی وارد استان ایلام می شود که علاوه بر بارش باران کاهش محسوس دما را به دنبال دارد.
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