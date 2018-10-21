  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۵

با توجه به هوای سرد و بارش باران؛

زائران با لباس گرم به استان ایلام سفر کنند

زائران با لباس گرم به استان ایلام سفر کنند

ایلام-زائران اربعین با توجه به سردی هوا و بارش باران در استان ایلام با لباس گرم به این استان مراجعه کنند.

مجتبی میهن پرست رئیس گروه پیش بینی هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از امروز سامانه بارشی قوی وارد استان می شود که  با توجه به آبگرفتگی معابر و کاهش دما به زائران توصیه می شود لباس گرم به همراه داشته باشند.

سرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه وضعیت جوی و احتمال بارش باران و تگرگ زائران باید وسایل نقلیه خود را به موارد ایمنی تجهیز کرده و در مسیر رودخانه‌ها اتراق و استراحت نکنند.

طبق اعلام هواشناسی ایلام از اواخر هفته توده جدید بارشی وارد استان ایلام می شود که علاوه بر بارش باران کاهش محسوس دما را به دنبال دارد. 

کد مطلب 4436381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها