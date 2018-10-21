به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی سه شنبه هفته جاری دیدار برگشت خود مقابل السد قطر را برگزار می کند که تکلیف حضور هافبک این تیم مشخص نیست. امید عالیشاه که به دلیل مصدومیت در دو بازی گذشته پرسپولیس حضور نداشت چند روزی است همراه با سایر بازیکنان تمرین گروهی می‌کند اما حضور وی در ترکیب اصلی سرخپوشان همچنان در هاله ای از ابهام است.

هافبک پرسپولیس قرار است در جریان تمرین امروز سرخپوشان که پشت درهای بسته برگزار می شود با بازیکنان اصلی همگروه شود تا کادر فنی در خصوص حضور او تصمیم گیری کند. البته با توجه به حساسیت دیدار برگشت پرسپولیس و السد بعید به نظر می رسد برانکو ایوانکوویچ در استفاده از عالیشاه ریسک کند و او را در ترکیب اصلی قرار دهد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸:۳۰ سه شنبه هفته جاری دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را در ورزشگاه آزادی مقابل السد قطر برگزار می کند. دیدار رفت دو تیم با پیروزی یک بر صفر پرسپولیس در دوحه همراه بود.