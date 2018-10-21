اصلاح الگوی مصرف به منظور سازگاری با کم آبی

به گزارش خبرنگارمهر، محمد علایی صبح یکشنبه در مراسم حمایت انجمن خوشنویسان استان از سازگاری با کم آبی اظهار کرد:خراسان رضوی در منطقه خشک و نیم خشک واقع شده است و در سالهای اخیر نیز با برداشت های بی رویه و بیمارگونه از منابع آبی استان با تنش آبی شدید روبرو شده است.

وی افزود:در این راستا کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در سطح کشور با حضور وزرای جهاد کشاورزی، نیرو و کشور و دیگر دستگاه های اجرایی و در استان ها نیز کارگروه های سازگاری با کم آبی استانی تشکیل شده اند که علاوه بر مصوبات اجرایی در بخش های مختلف یکی از بخش های مهم و مصوبات اصلی آن در بخش اجتماعی و فرهنگ سازی استفاده بهینه از منابع آبی می باشد.

مدیر شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد:با طبیعت و خشکسالی نمی توان مقابله کرد اما می توان با تغییر رویه ها و اصلاح الگوی مصرف با کم آبی سازگار شد. ما باید مسأله آب را به مسأله هر خراسانی تبدیل کنیم و همه مردم باید در راستای کاهش مصرف و سازگاری با کم آبی در همه بخش های کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات اقدام کنند تا بتوانیم استان را در این سال های خشک و کم بارش در بخش آب به خوبی مدیریت کنیم.

وی گفت:با توجه به تاثیر کلام و قلم در قالب های مختلف هنری، استفاده از ظرفیت هنرمندان استان در بخش های مختلف در روند اجرای صحیح طرح های سازگاری با کم آبی بسیار موثر است و نخبگان و فرهیختگان باید با استفاده از نفوذ کلام خود درک و زبان مشترک را در جهت ایجاد همدلی و وفاق در راستای مصرف بهینه از منابع آب استان ایجاد کنند.

علایی تاکید کرد: برگزاری مسابقه خطاطی با موضوع آب با حضور خوشنویسان استان، آغاز طرح ملی نجات آب در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین تهیه و ضبط سریال خط وصل از دیگر اقدامات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به جهت فرهنگ سازی صحیح و استفاده بهینه از منابع آب در راستای سازگاری با کم آبی است.