برنامه مدیریت تالاب حرای رود شور، شیرین و میناب دردستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر کارشناس دبیرخانه مدیریت زیست بومی تالابهای استان هرمزگان گفت: پروژه بررسی و تعیین نیاز آبی تالاب های دلتای شور، شیرین و میناب و تالاب خورخوران به اتمام رسیده و گزارش آن در حال بررسی و مطالعه نهایی است.

وی ادامه داد: قرار بر این است در ابتدا جلسه ای با ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و برنامه مدیریت زیست بومی تشریح و همچنین زمان طرح و ارائه برنامه مدیریت جامع (زیست بومی) تالابهای رودشور، شیرین و میناب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مشخص شد.

پازوکی نژاد ادامه داد: اولین نشست مشورتی تدوین برنامه مدیریت جامع تالاب دلتای رود گز و حرا نیز مورخه ۲۲ و ۲۳ مهر ماه سال جاری در سالن فرمانداری شهرستان سیریک برگزار و کارگاه های دوم تدوین برنامه مدیریت تالاب خورخوران نیز در ۱۷ و ۱۸ مهرماه در قشم و خمین برگزار شد.

جنگلهای مانگرو در ساحل بندرخمیر و جزیره قشم در موقعیت جغرافیایی ۲۶ درجه و ۴۸ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۵۸ دقیقه عرض شمالی و ۵۲ درجه و ۴۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه طول شرقی در استان هرمزگان، در ۵ کیلومتری بندر خمیر قرار دارد.

خورخوران یکی از خلیج های بزرگ خلیج فارس است. آب آن کاملا با آب خلیج فارس آمیخته است. رودخانه مهران نیز در بخش شرقی به آن می‌ریزد ولی تاثیری در افزایش و یا کاهش میزان آب خور ندارد چون آب خور در ارتباط با آب خلیج فارس است.عمق بخش اعظم خور در زمان پرآبی بیش از ۴ متر است .

این تالاب به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان قرار دارد و از تالابهای مهم ثبت شده در کنوانسیون رامسر است.

خورخوران اخیراً به پارک ملی ارتقا پیدا کرده و یکی از ۱۰۵ ایستگاه مهم پرندگان ایران نیز هست. با توجه به زیبایی خاص جنگل های مانگرو امکان جذب گردشگران زیادی به این تالاب وجود دارد.