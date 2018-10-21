به گزارش خبرنگار مهر، فریده روشن ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: جمعه بازار کتاب اصفهان باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

وی خواستار گزارش کامل از ۱۱ مورد از مصوبات کمیسیون فرهنگی شد و بیان داشت: شهرداری در خصوص روند اجرای ۱۱ مورد از مصوبات کمیسیون فرهنگی، گزارشی به شورای شهر ارائه نداده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: با کمبود نیرو و عدم تناسب تخصص با شغل در مراکز فرهنگی رو به رو بودیم و این در حالی است که در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با تورم نیرو روبه‌رو هستیم.

وی افزود: باید تعداد و تخصص‌ نیروهای سازمان و حوزه فرهنگی در همه مراکز، مورد ارزیابی و نیازسنجی قرار گیرد تا وظیفه نیروهای سازمان مشخص و از توانایی آنها به بهترین شکل استفاده شود.

روشن با بیان اینکه باید تدابیری اندیشیده شود که از بلاتکلیفی اعضا در تغییر و جابجایی مدیریت‌ها جلوگیری شود، تصریح کرد: برخی مراکز به بهانه تغییر مدیریت دچار رکود فعالیت و بلاتکلیفی اعضا می شوند که ادامه این روند آسیب زا بوده است.

وی گفت: لازم است برای کاستن مدت زمان جابه‌جایی ها و ادامه فعالیت مرکز در مدت زمان جابه‌جایی مدیر، بر مبنای سیاست واحد سازمان فرهنگی تدبیر و اندیشیده شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان تسریع در روند پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های فرهنگی را خواستار شد و افزود: ساماندهی و بهینه‌سازی تالار هنر که در خصوص آن، توسط شورای شهر اصلاح اولویت بندی انجام و تامین اعتبار شده، در حیات هنری شهر مورد اهمیت بوده و شهرداری در این زمینه گزارشی را به شورای شهر ارائه دهد.