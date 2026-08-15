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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴

هشدار دمای ۵۰ درجه‌ای در چند استان؛ بارش‌های سیل‌آسا در راه ۲ استان

هشدار دمای ۵۰ درجه‌ای در چند استان؛ بارش‌های سیل‌آسا در راه ۲ استان

یک کارشناس هواشناسی از تداوم گرمای شدید تا اواسط هفته و احتمال ثبت دمای ۵۰ درجه در چند استان خبر داد و گفت: بعدازظهر امروز شمال هرمزگان و جنوب کرمان در معرض رگبارهای سیل‌آسا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) بارزترین پدیده هواشناسی که طی روزهای آتی در اکثر استان‌های کشور به‌خوبی احساس خواهد شد، افزایش غیرمتعارف دما و تداوم این گرما حداقل تا اواسط هفته جاری است.

وی افزود: اوج این گرما در استان خوزستان، مناطق گرمسیر ایلام، نواحی دور از ساحل در بوشهر و حتی جنوب استان فارس به ثبت خواهد رسید.

اصغری بیان کرد: اگر شنیدید در شهرهایی مانند اهواز، حمیدیه، سوسنگرد، شادگان، رامشیر، امیدیه، بهبهان، مهران، موسیان، شبانکاره، برازجان، وحدتیه، فراشبند و مهر، دمای ۴۸، ۴۹ و ۵۰ درجه یا حتی بالاتر ثبت شده است، اصلاً تعجب نکنید.

وی یادآور شد: تهران نیز از این گرما بی‌نصیب نمی‌ماند و ثبت دمای ۳۹ درجه برای پایتخت در روزهای آینده دور از انتظار نیست؛ دمایی که می‌تواند برای این روزها یک رکورد محسوب شود.

این کارشناس هواشناسی گفت: قمی‌ها نیز روزهای بسیار گرمی را پیش رو دارند.

وی ادامه داد: هرچند از وسعت ناپایداری‌های موسمی کاسته شده است، اما امروز بعدازظهر همچنان شمال هرمزگان و جنوب کرمان در معرض رگبارهای سیل‌آسا قرار دارند.

اصغری در پایان از عشایر و کوهنوردان خواست به‌ویژه در ساعات بعدازظهر از صعود به ارتفاعات خودداری کنند تا از خطر صاعقه در امان بمانند.

کد مطلب 6916930
زهره آقاجانی

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