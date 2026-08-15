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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

ادعای ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

ادعای ضد ایرانی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با نسبت دادن حملات به نفتکش‌های شرکت «ادنوک» امارات به ایران، این اقدام را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی شورای همکاری خلیج فارس، دبیرخانه‌ی این شورا در ریاض اعلام کرد که جاسم محمد البدیوی آنچه "حملات مکرر ایران به نفتکش‌های شرکت «ادنوک» امارات و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادعا شده" را به‌شدت محکوم کرد.

براساس این بیانیه، البدیوی مدعی شد که این حملات، "تشدید تنش غیرقابل قبول و نقض جدی امنیت و سلامت کشتیرانی دریایی" است.

وی در ادامه ادعاهای خود مدعی شد که ایران باید فوراً همه اقدامات خصمانه و تهدید کننده امنیت و ثبات منطقه و جهان را متوقف کند.

البدیوی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست که برای توقف این اقدامات، ایران را زیر فشار بگذارند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر همبستگی کامل این شورا با امارات تأکید کرد و گفت: شورای همکاری در کنار ابوظبی ایستاده و از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفاظت از امنیت، حاکمیت سرزمینی و منافع خود اتخاذ کند، حمایت می‌کند.

کد مطلب 6917667

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    نظرات

    • IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
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      خفه خون گرفتن و سکوت بهترین کاری است که امثال بی درک و فهمی مثل تو و شورای همکاری تروریستی عربی میتونند در پیش بگیرند دقیقا مثل قضیه فلسطین که تا الان خفه بودید .
    • سعید IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      طوری میگه شورای همکاری در کنار ابوظبی ایستاده و از تمامی اقداماتی که این کشور برای حفاظت از امنیت حاکمیت سرزمینی و منافع خود اتخاذ کند حمایت می‌کند انگار امارات خودش یه کشور مستقلی مثلا مثل ایران هست که خودش از خودش دفاع کند و به کسی متکی نباشد امارات خودش رو کسی داره ازش حمایت می کنه که اون امریکا هست که البته همون حمایت هم دیگه رفته و خودش مونده و خودش
    • محمد IR ۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 0
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      کسی حرف ها و تهدیدهای شما رو جدی نمیگیره
    • IR ۰۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      1 1
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      شورای همکاری خلیج فارس باید برای همیشه نابود شود.

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