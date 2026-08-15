به گزارش خبرنگار مهر معاملات امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ در بازار سرمایه با ثبت ارزش معاملات خرد ۳۷ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومانی، در فضایی دوقطبی و گزینشی به پایان رسید؛ جایی که علی‌رغم غلبه ارزش صف‌های خرید بر فروش، خروج نقدینگی حقیقی مانع از یک حرکت صعودی فراگیر شد.

بر اساس آمارهای معاملاتی، خروج ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی، سیگنالی هشداردهنده برای تداوم تردید در میان معامله‌گران خرد محسوب می‌شود.

امروز در بورس تهران، شاخص کل در سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار واحد قرار گرفت و عملاً تغییر محسوسی نداشت، اما شاخص هم‌وزن با رشد ۰.۱۰ درصدی نشان داد که بخشی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط، وضعیت بهتری نسبت به شاخص‌سازها داشته‌اند.

در فرابورس نیز شاخص کل ۰.۲۸ درصد و شاخص هم‌وزن ۰.۴۳ درصد افزایش یافت که از تقاضای پررنگ‌تر در بدنه این بازار نسبت به بورس حکایت دارد.

در سطح اثرگذاری بر شاخص، نماد فملی با اثر مثبت سنگین خود مهم‌ترین عامل حمایت از بازار بود، اما نمادهای شپنا، شبندر، فولاد و وبملت با اثر منفی، بخش مهمی از این حمایت را خنثی کردند.

در فرابورس نیز نمادهایی مانند کگهر، فزر و آریان از شاخص حمایت کردند، در حالی که مارون و آریا اثر منفی داشتند.

نمادهای پرتراکنش در بورس شامل وبملت، فملی، شپنا، وتجارت، شتران، فولاد و شبندر بودند و در فرابورس نیز رانیز، شیفته، زهلال، احیا، پاریز، نیروترانسفو و فزر بیشترین دادوستد را به خود اختصاص دادند.

جزئیات تقابل عرضه و تقاضا

آمارها از وجود ۲۶۸ نماد در صف خرید با ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۳۲۳ میلیارد تومان حکایت دارند که در مقایسه با ۱۷۶ نماد صف فروش (با ارزش حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان)، وزن تقاضا را سنگین‌تر نشان می‌دهد.

با این حال، نگاهی به سرانه معاملات حقیقی نشان می‌دهد که قدرت فروشندگان با رقم ۱۰۳.۵ میلیون تومان در برابر ۸۷ میلیون تومان سرانه خرید، برتری محسوسی دارد.

وضعیت نقدینگی و سیگنال‌های بازار

علاوه بر خروج پول از بازار سهام، خروج یک هزار و ۵۵۷ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت نیز نشان می‌دهد که نقدینگیِ خارج شده از این صندوق‌ها به جای ورود به بازار سهام، احتمالاً به سمت دارایی‌های کم‌ریسک دیگر یا خروج کامل از گردونه بازار هدایت شده است.

شایان ذکر است ۱۳۵ سهم در حالت منفیِ بدون صف قرار گرفتند، در حالی که تنها ۹۳ سهم توانستند بدون حضور در صف‌های خرید، در محدوده مثبت باقی بمانند.