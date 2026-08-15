نیکوکاران گلستان پای کار نیازمندان؛ ۷۷۳ میلیارد تومان کمک

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابایی، با گرامیداشت ۲۲ مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری و تشکل‌های مردمی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی برای ترویج فرهنگ خیر و احسان و حمایت هدفمند از اقشار نیازمند هستند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۹۳ مرکز نیکوکاری در نقاط مختلف استان گلستان فعالیت دارند که با تکیه بر مشارکت خیران و همراهی مردم، کمک‌های جمع‌آوری‌شده را در همان منطقه و با اولویت نیازمندان محلی هزینه می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به عملکرد مراکز نیکوکاری در سال ۱۴۰۴ گفت: مجموع درآمد ثبت‌شده این مراکز در سال گذشته به هفت هزار و ۷۳۰ میلیارد ریال رسید که این منابع در حوزه‌های مختلف حمایتی و برای رفع نیازهای جامعه هدف هزینه شده است.

بابایی ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود و مشارکت خیران، برای سال ۱۴۰۵ نیز تحقق ۱۰ هزار و ۵۵ میلیارد ریال درآمد برای مراکز نیکوکاری استان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به عملکرد چهار ماه نخست سال جاری اظهار کرد: در این مدت، مجموع درآمد ثبت‌شده مراکز نیکوکاری گلستان به سه هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال رسیده است.

بابایی با تشریح نحوه فعالیت مراکز نیکوکاری گفت: این مراکز با شناسایی نیازمندان همان منطقه و جمع‌آوری کمک‌های مردمی از خیران، خدمات حمایتی را به جامعه هدف ارائه می‌کنند.

وی افزود: بیماران خاص و صعب‌العلاج و افراد زمین‌گیر از جمله گروه‌هایی هستند که در اولویت دریافت حمایت قرار دارند و کمک‌های جمع‌آوری‌شده در زمینه‌هایی همچون تأمین هزینه‌های درمان، کمک‌هزینه تحصیلی، تأمین جهیزیه، خرید لوازم ضروری زندگی و سایر نیازهای اساسی هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به پراکندگی مراکز نیکوکاری در استان اظهار کرد: از مجموع ۱۹۳ مرکز فعال، ۱۱۹ مرکز در مناطق شهری و ۷۴ مرکز در مناطق روستایی فعالیت دارند.

بابایی گفت: ۱۷۸ مرکز از این مجموعه به صورت عمومی و ۱۵ مرکز نیز به شکل تخصصی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: مراکز تخصصی شامل ۶ مرکز در حوزه اشتغال، هفت مرکز در حوزه فرهنگی و دو مرکز در زمینه بهداشت و درمان هستند و متناسب با نیاز جامعه هدف، خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.

بابایی همچنین از فعالیت ۴۲ مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد در شهرها و روستاهای استان خبر داد و گفت: این مراکز با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد و مشارکت مردم محلی، نقش مهمی در شناسایی نیازمندان و هدایت کمک‌های مردمی به سمت خانواده‌های نیازمند دارند.

مدیرکل کمیته امداد گلستان تأکید کرد: توسعه شبکه مراکز نیکوکاری و تقویت مشارکت خیران می‌تواند زمینه ارائه سریع‌تر و هدفمندتر خدمات به نیازمندان و کاهش فاصله میان خیران و جامعه هدف را فراهم کند.