برنامه کامل مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه سال جاری در شهر فوکوئوکا ژاپن برگزار میشود.
این رقابتها با حضور ۱۲ تیم در سه گروه مقدماتی آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران با تیمهای چین، هند و نیوزیلند در گروه دوم همگروه شد.
گروه بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
گروه اول: ژاپن (میزبان)، استرالیا، بحرین و عمان
گروه دوم: ایران، چین، هند و نیوزیلند
گروه سوم: قطر، کره جنوبی، چین تایپه و تایلند
برنامه کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
جمعه ۱۳ شهریور
ساعت ۷ صبح؛ ایران – نیوزیلند
ساعت ۱۰:۳۰؛ کره جنوبی – چینتایپه
ساعت ۱۴؛ ژاپن – عمان
شنبه ۱۴ شهریور
ساعت ۴:۳۰ بامداد؛ استرالیا – بحرین
ساعت ۸ صبح؛ چین – هند
ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ قطر – تایلند
یکشنبه ۱۵ شهریور
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ ایران – هند
ساعت ۸؛ قطر – چینتایپه
ساعت ۱۴؛ ژاپن – بحرین
دوشنبه ۱۶ شهریور
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ عمان – استرالیا
ساعت ۸؛ نیوزیلند – چین
ساعت ۱۱:۳۰؛ تایلند – کره جنوبی
سهشنبه ۱۷ شهریور
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند – نیوزیلند
ساعت ۸؛ قطر – کره جنوبی
ساعت ۱۴؛ ژاپن – استرالیا
چهارشنبه ۱۸ شهریور
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ بحرین – عمان
ساعت ۸؛ چینتایپه – تایلند
ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه؛ ایران – چین
در پایان مرحله مقدماتی، بر اساس مقررات مسابقات، تیمهای اول و دوم هر گروه، در مجموع شش تیم، مستقیماً راهی مرحله حذفی میشوند. دو سهمیه باقیمانده نیز به دو تیم برتر از میان سه تیم سوم گروهها اختصاص پیدا میکند. برای تعیین این دو تیم، ابتدا تعداد بردها، سپس امتیازهای مسابقات، نسبت ستهای برده به باخته، نسبت امتیازهای کسبشده به امتیازهای از دسترفته و در نهایت نتایج رودررو ملاک خواهد بود.
اما مرحله یکچهارم نهایی بر اساس جایگاه تیمها در گروهها برگزار نمیشود. بلکه پس از پایان مرحله مقدماتی، کنفدراسیون والیبال آسیا هر هشت تیم صعودکننده را با استفاده از Combined Team Ranking System (سیستم رتبه بندی ترکیبی) از رتبه ۱ تا ۸ دستهبندی میکند. به این ترتیب، ممکن است یک تیم که به عنوان تیم دوم گروه خود صعود کرده، در رتبهبندی نهایی بالاتر از یک تیم صدرنشین گروه دیگر قرار بگیرد، اگر عملکرد بهتری در مرحله مقدماتی داشته باشد.
پس از مشخص شدن این رتبهبندی، جدول مرحله حذفی بر اساس سیدبندی جدید بسته میشود؛ به گونهای که تیم اول با تیم هشتم، تیم دوم با تیم هفتم، تیم سوم با تیم ششم و تیم چهارم با تیم پنجم دیدار خواهند کرد. برندگان این مسابقات به نیمهنهایی صعود میکنند و بازندگان از دور رقابتها کنار میروند و در نهایت قهرمان این رقابتها نخستین سهمیه قاره کهن در مسابقات والیبال مردان المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس را به دست آورد و سه تیم اول تا سوم نیز سهمیه قهرمانی جهان ۲۰۲۷ کسب خواهند کرد.
بدین ترتیب مرحله یکچهارم نهایی مسابقات روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ شهریور، مرحله نیمهنهایی روز شنبه ۲۱ شهریور و دیدار رده بندی و فینال نیز روز یکشنبه ۲۲ شهریور پیگیری خواهد شد.
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