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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

جان‌باختن ۲ هوادار تراکتور در سانحه رانندگی پس از دیدار با پیکان

جان‌باختن ۲ هوادار تراکتور در سانحه رانندگی پس از دیدار با پیکان

تبریز- دو هوادار جوان تراکتور که پس از دیدار این تیم مقابل پیکان در مسیر بازگشت بودند، در سانحه رانندگی جان‌باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی روز شنبه درباره این سانحه اظهار کرد: ساعت ۰۰:۱۳ بامداد امروز گزارش تصادف ۲ دستگاه خودروی پژو پارس در جاده عجب‌شیر ـ بناب، بعد از پمپ بنزین خورشیدی به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.

وی افزود: در محل حادثه، یک نفر جان باخت و ۶ نفر شامل سه زن و سه مرد مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام بناب انتقال یافتند.

وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تلاش‌های درمانی، یکی از مصدومین مرد در بیمارستان جان باخت.

شادی نیا خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
پویا ملاپور و یاسر احمدزاده ۲ هوادار پرشور تیم تراکتور بودند که به رغم مشغله درسی و کاری که در حیطه پزشکی بودند، در بازی‌های خارج از خانه نیز تیم خود را تنها نمی‌گذاشتند و همواره حمایت خود را از تیم محبوبشان دریغ نمی‌کردند.

فوت این ۲ هوادار، بعد از پیروزی روز گذشته تراکتور در هفته نخست لیگ برتر، جامعه هواداری و فوتبالی تبریز را داغدار کرد.

کد مطلب 6917196

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