به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادینیا سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی روز شنبه درباره این سانحه اظهار کرد: ساعت ۰۰:۱۳ بامداد امروز گزارش تصادف ۲ دستگاه خودروی پژو پارس در جاده عجبشیر ـ بناب، بعد از پمپ بنزین خورشیدی به مرکز اورژانس استان اطلاع داده شد.
وی افزود: در محل حادثه، یک نفر جان باخت و ۶ نفر شامل سه زن و سه مرد مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام بناب انتقال یافتند.
وی ادامه داد: متاسفانه به رغم تلاشهای درمانی، یکی از مصدومین مرد در بیمارستان جان باخت.
شادی نیا خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.
پویا ملاپور و یاسر احمدزاده ۲ هوادار پرشور تیم تراکتور بودند که به رغم مشغله درسی و کاری که در حیطه پزشکی بودند، در بازیهای خارج از خانه نیز تیم خود را تنها نمیگذاشتند و همواره حمایت خود را از تیم محبوبشان دریغ نمیکردند.
فوت این ۲ هوادار، بعد از پیروزی روز گذشته تراکتور در هفته نخست لیگ برتر، جامعه هواداری و فوتبالی تبریز را داغدار کرد.
نظر شما