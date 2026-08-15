به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی در حاشیه سومین جلسه هماهنگی و برنامهریزی بزرگترین اردوی جهادی پزشکی و بهداشتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اردو با همکاری بنیاد علوی، دانشگاههای علوم پزشکی، بسیج، جمعیت هلالاحمر، فرمانداریها و دستگاههای مختلف برگزار خواهد شد
وی افزود: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای مشارکتکننده برای ایجاد همافزایی در زمینه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی و سلامت به مردم انجام شده است.
طالبی، با اشاره به اقدامات انجامشده برای برگزاری این اردو بیان کرد: کاری که از الان در حال انجام است، شناسایی جامعه مخاطب و کسانی است که نیازمند دریافت خدمات پزشکی و سلامت هستند.
استاندار کرمان ادامه داد: این اردوی جهادی در سه حوزه بهصورت ویژه برگزار خواهد شد که بیماریهای چشم، دهان و دندان و سایر نیازهای پزشکی و سلامت مردم را شامل میشود.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این اردو تجربه مناسبی از همافزایی میان دستگاههای مختلف در ارائه خدمات پزشکی و سلامت به مردم ایجاد کند و این الگو در نقاط مختلف استان نیز تعمیم یابد.
طالبی، همچنین با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در این طرح گفت: بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز در این اردو حمایت و همراهی لازم را خواهند داشت.
استاندار کرمان تأکید کرد: با مشارکت دستگاههای مختلف و بخش خصوصی، خدمات پزشکی و سلامت مورد نیاز مردم در مناطق هدف ارائه و زمینه تعمیم این همکاری به نقاط مختلف استان فراهم میشود.
گفتنی است رزمایش جهادی پزشکی استان کرمان به یاد رهبر شهید با هدف ارائه خدمات تخصصی به اقشار کمبرخوردار، بهویژه دهکهای یک و دو، از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه بهصورت همزمان و متمرکز در ۱۰ تا ۱۱ شهرستان استان برگزار میشود.
این اردو با محوریت خدمات چشمپزشکی، دهان و دندان و زنان و زایمان و با مشارکت گروههای جهادی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، بسیج و دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد و علاوه بر غربالگری، خدمات پزشکی، مامایی، آموزش و مشاوره سلامت، ارجاع بیماران و پیگیری روند درمان نیز در آن پیشبینی شده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، پیشبینی میشود در این رزمایش به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از افراد کمبرخوردار خدمترسانی و در مجموع حدود ۶۰ هزار خدمت پزشکی ارائه شود.
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