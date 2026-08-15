https://mehrnews.com/x3cP9R ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ کد مطلب 6917665 استانها گیلان استانها گیلان ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲ موج صد و شصت و هشتم حضور لنگرودی ها در میدان لنگرود- همزمان با شب صد و شصت و هشتم تجمعات، مردم لنگرود به یاد ۱۶۸ شهید میناب به میدان آمدند. دریافت 5 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6917665 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم چرام در صد و شصت و هشتمین شب خونخواهی قائد شهید امت تجمع مردم یاسوج در صد و شصت و هشتمین شب پایداری و مقاومت صد و شصت و هشتمین راهپیمایی شبانه ماسالیها در حمایت از رهبری بعثت خیابانی شهرکردیها در موج ۱۶۸ برچسبها تجمع مردمی شهرستان لنگرود شهادت رهبر معظم انقلاب
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