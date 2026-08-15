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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۲

موج صد و شصت و هشتم حضور لنگرودی ها در میدان

موج صد و شصت و هشتم حضور لنگرودی ها در میدان

لنگرود- همزمان با شب صد و شصت و هشتم تجمعات، مردم لنگرود به یاد ۱۶۸ شهید میناب به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6917665

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