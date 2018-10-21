مصدومیت ۳ نفر از پرسنل پلیس راهور میانه حین انجام وظیفه

سرهنگ رمضان الهوردیان در گفت و گو با خبرنگار مهر از مصدوم شدن سه نفر از پرسنل پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان میانه بر اثر آتش سوزی کپسول گاز خبر داد.

الهوردیان در تشریح حادثه گفت: در ساعت۱۴:۲۰ امروز دو نفر از شهروندان که قصد جابجایی کپسول گاز غیر استاندارد را داشتند بر اثر بی احتیاطی منجر به نشت گاز شده و سه نفر از پرسنل پلیس راهور که در محل در حال انجام وظیفه بودند بر اثر آتش سوزی ناشی از نشت گاز کپسول مصدوم شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه خودرو وانت نیز دچار حریق شد.

الهوردیان حال مصدومان را رضایت بخش بیان کرد و گفت: علت آتش سوزی بنابر بر اعلام کارشناسان آتش نشانی بی احتیاطی در حمل کپسول گاز غیر استاندارد است.