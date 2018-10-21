آمریکا حامی جنایات سعودی ها در یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: بر اسرائیل پیروز شدیم و آنها را شکست دادیم و قواعد درگیری را تغییر دادیم و معادله را برعکس کردیم و به جای اینکه اسرائیل در اراضی دیگران بجنگد درگیری در اراضی اشغالی است و به جای اینکه جنگنده ها و ادوات نظامی اش بترساند از جنگ افزارهای مقاومت می ترسد.

وی افزود: احدی به تهدیدات اسرائیل توجهی ندارد و می داند که تهدیداتش اثری بر ما ندارد زیرا ما در آمادگی کامل به خواست خدا در هر زمان و مکانی هستیم تا در حالت رویارویی واقعی که به پیروزی های متوالی منجر شود، قرار گیریم و این را اسرائیل می داند. هنگامی که بر پروردگار تکیه می کنیم می توانیم که استقلال خود را محقق کنیم و اراضی را آزاد کنیم و نسل های خود را آنگونه که میخواهیم تربیت کنیم.

شیخ نعیم قاسم دستاوردهای مقاومت را محدود به آزادسازی اراضی ندانست بلکه به نقش آن در تربیت نسل مومن و مقاوم اشاره کرد.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان به پیروزی های به دست آمده ضد اسرائیل در لبنان و فلسطین و نیز ضد تکفیری ها و شکست طرح تکفیری ها اشاره کرد و گفت: شکست های متوالی که محور آمریکا و همپیمانان آن در کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگران با آن روبرو هستند را شاهد هستیم. خسارات روز به روز برای آنها بیشتر می شود و هر روز ابعاد جدیدی از آن آشکار می شود و زمان مشخص خواهد کرد که در نهایت برنده کیست.

وی درباره روند تشکیل دولت لبنان نیز اعلام کرد: در موضوع دولت در حقیقت نه می توان خوشبیانه و نه بدبینانه سخن گفت. تشکیل دولت در آینده ای خواهد بود که نمی دانیم نزدیک است یا دور. دولت نیاز مردم است. حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی با دولت میسر می شود. امیدواریم که مشکل موجود حل شود و به نتیجه مطلوب ختم گردد.

شیخ نعیم قاسم در ادامه گفت: آمریکا بدترین وجهه در تاریخش را تاکنون ارائه کرده که الحمدالله مردم ماهیت آنرا می بینند. این نعمت بزرگی است که دست آنها برای دنیا رو شده است. هم اکنون کسی نیست که افتخار کند که تجربه آمریکا درخشان است زیرا امروزه تجربه جنایات و قتل و حمایت از اسرائیل اشغالگر با همه ادواتی است که به کشته شدن فلسطینی ها منجر می شود، است.

وی به حمایت های آمریکا از جنایات سعودی ها در یمن و نابودی یمن اشاره کرد: آمریکا حامی سعودی ها در جنایات و کشتن کودکان یمنی و نابودی یمن است و حمایت تسلیحاتی و کارشناسی از سعودی ها تحت عنوان منافع اقتصادی آمریکا به عمل می آورد بدون اینکه به بُعد انسانی توجه کند. آمریکا می داند که دهها هزار نفر در یمن شهید شده اند و میلیون ها نفر از گرسنگی رنج می برند و این تصویر شنیع از آمریکاست. همه می دانند که تا زمانی که هر جا آمریکا باشد شر و مشکل است. امروز همه مشکلات در دنیا در ورای آن آمریکاست. آمریکا از هر مکانی که خارج می شود بارقه های امید آشکار می شود که نتایج مثبتی رخ دهد.

شیخ نعیم قاسم گفت: همواره باید در هر محفلی به یاد داشته باشیم که اسرائیل خطر بزرگ است و سعی دارد که برای خود بازاریابی کند و تمرکزش را بر عادی سازی روابط با برخی کشورهای عربی که متاسفانه به بیراهه می روند، گذاشته است.