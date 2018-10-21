پرونده خاشقجی یک مورد معمولی نیست/ به دنبال عدالت هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسای جمهور آمریکا و ترکیه تلفنی درباره پرونده «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است، گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی درباره ضرورت آشکار شدن ابهامات در پرونده قتل خاشقجی توافق کردند.

اردوغان در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد: ما به دنبال عدالت و اجرای آن هستیم، عدالتی که نه از طریق بعضی مراحل عادی، بلکه در تمام حقایق محض، نشان داده شود.

وی خاطرنشان کرد که به زودی تمام زوایای پنهان این قضیه مشخص خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعاتی پیش اعلام کرد: سه‌شنبه نتایج تحقیقات مرتبط با روزنامه نگار مقتول سعودی را اعلام می کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: ۱۵ نفر چرا (از عربستان) به اینجا آمده بودند؟ چرا ۱۸ نفر در این باره (در عربستان) بازداشت شدند؟ همه جزئیات این موضوع باید به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.