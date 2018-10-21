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۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۱:۵۰

گفتگوی تلفنی ترامپ واردوغان؛

پرونده خاشقجی یک مورد معمولی نیست/ به دنبال عدالت هستیم

پرونده خاشقجی یک مورد معمولی نیست/ به دنبال عدالت هستیم

رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با همتای آمریکایی خود با بیان این که قتل روزنامه نگار سعودی یک مورد عادی نیست بر لزوم اجرای عدالت در این خصوص تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روسای جمهور آمریکا و ترکیه تلفنی درباره پرونده «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسیده است، گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان در این گفتگوی تلفنی درباره ضرورت آشکار شدن ابهامات در پرونده قتل خاشقجی توافق کردند.

اردوغان در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد: ما به دنبال عدالت و اجرای آن هستیم، عدالتی که نه از طریق بعضی مراحل عادی، بلکه در تمام حقایق محض، نشان داده شود.

وی خاطرنشان کرد که به زودی تمام زوایای پنهان این قضیه مشخص خواهد شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعاتی پیش اعلام کرد: سه‌شنبه نتایج تحقیقات مرتبط با روزنامه نگار مقتول سعودی را اعلام می کنم.

وی در ادامه تصریح کرد: ۱۵ نفر چرا (از عربستان) به اینجا آمده بودند؟ چرا ۱۸ نفر در این باره (در عربستان) بازداشت شدند؟ همه جزئیات این موضوع باید به خوبی مورد تبیین قرار گیرد.

کد مطلب 4437376

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    نظرات

    • سیدشجاع IR ۰۲:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
      0 0
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      درمورد قضیه سفارت عربستان در مشهد چقدر در مورد ایران ظلم کرده‌اند. چوب خدا صدا ندارد
    • رضا IR ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
      1 0
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      از آن طرف کودکان یمنی را نابود می کنند و قحطی را به مردمانش تحمیل و از این طرف پیگیر قتل نمادین و ژست های نمادین برای اصلاح چهره تخریب شده خودشان هستند! عجبا از این دستان کثیف

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