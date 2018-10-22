به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان، مهدی میقانی اظهار کرد: با آغاز طرح جابجایی اعزام زائران اربعین حسینی از اواخر مهرماه جاری، تاکنون بیش از ۷۶ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس به‌منظور جابجایی زائرین و ۲۰۰ خدام موکب‌های استان گلستان مشابه سال قبل برای خدمات‌رسانی به زائران حسینی (ع) به کربلای معلا اعزام شدند.

وی بابیان اینکه اعزام زائران به مرز مهران تا ۴۸ ساعت قبل از اربعین ادامه خواهد داشت، افزود: اعزام نماینده‌ و در نظر گرفتن تدابیر لازم برای رسیدگی و بررسی نحوه برگشت زائران استان از دیگر اقدامات اداره‌کل در این طرح است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان تصریح کرد: خادمین اربعین حسینی (ع) در قالب موکب علی ابن موسی‌الرضا (ع) گرگان با پنج دستگاه اتوبوس برای پذیرایی و خدمات‌رسانی زائران به کربلای معلا اعزام شدند.

میقانی افزود: طی هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، دیگر موکب‌های گلستان نیز توسط ناوگان اتوبوس‌رانی استان به مقصد کربلا اعزام شدند.