رویترز: دستیار ارشد «محمد بن سلمان» نقشه قتل خاشقجی را اجرا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که «سعود القحطانی» مشاور سابق رسانه ای در دادگاه پادشاهی عربستان و دستیار ارشد ولیعهد جوان سعودی، نقشه قتل «جمال خاشقجی» در کنسولگری عربستان را اجرا کرده است.

خبرگزاری رویترز در این گزارش به گفته های دو مقام اطلاعاتی ترکیه و عربستان- که خواستند نامشان فاش نشود- استناد کرد و در ادامه، از اخراج القحطانی در روز شنبه خبر داد.

به گفته یکی از مقامات بلندپایه عربستان که به اطلاعات مربوط به اعضای دادگاه پادشاهی عربستان سعودی دسترسی دارد، القحطانی در ابتدا به ناسزاگویی و فحاشی علیه خاشقجی پرداخت که این درشت گویی ها با پاسخ متقابل خاشقجی روبرو شد.

یک منبع اطلاعاتی ترکیه اعلام کرد که القحطانی به زیردستان خود دستور داد تا خاشقجی را به قتل برسانند.

هنوز معلوم نیست که آیا القحطانی شخصاً شاهد این جنایت بوده است یا خیر.

گفتنی است که رویترز در حالی این خبر را منتشر کرد که یک مقام اطلاعاتی ترکیه به خبرگزاری الجزیره گفت که جوخه مرگ سعودی از روند قتل و مثله کردن جنازه خاشقجی به طور کامل فیلمبردای کرده است. به گفته منبع عرب و منبع اطلاعاتی ترکیه، فایل صوتی تماس اسکایپی در اختیار «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه قرار دارد که از ارائه آن به آمریکا خودداری می کند.

اردوغان روز یکشنبه اعلام کرد که وی داده ها و اطلاعات بدست آمده در جریان تحقیقات بر سر این پرونده جنجالی را روز سه شنبه منتشر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که روابط القحطانی با «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان و ماجراجوی سعودی بر همگان روشن است. نکته قابل توجه آن است که وی پیش از این گفته بود «هرگز بدون تأیید رئیس خود- محمد بن سلمان- هیچ کاری انجام نمی دهد».