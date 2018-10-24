به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره‌کل زندان‌های گلستان، علیرضا رضوانی اظهار کرد: توانمندسازی و مهارت‌آموزی مددجویان در اولویت کاری ما قرار دارد.

وی افزود: یک هزار و ۴۱۳ نفر از سربازان وظیفه و مددجویان در دوره‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کردند.

وی با اشاره به اهداف این دوره‌ها افزود: با توجه به تفاهم‌نامه منعقد شده با اداره‌کل فنی و حرفه‌آموزی استان و جهت کسب مهارت و توان مدسازی سربازان وظیفه و مددجویان، یک هزار و ۴۱۳ نفر در دوره‌های فنی و حرفه‌ای شرکت کردند.

رضوانی گفت: مهم‌ترین هدف ما در سال جاری مهارت‌آموزی و اشتغال مددجویان تحت پوشش مرکز خدمات اجتماعی و سربازان وظیفه‌ای که از خدمت مقدس سربازی ترخیص شدند است.

وی تأکید کرد: امیدواریم با تعامل بسیار خوبی که با اداره‌کل کار و رفاه اجتماعی داریم به اهداف خود دست‌یابیم.