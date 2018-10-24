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۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

یک هواپیمای آمریکایی در لس آنجلس سقوط کرد

یک هواپیمای آمریکایی در لس آنجلس سقوط کرد

یک هواپیمای سبک در بزرگراهی در کالیفرنیا در ایالت لس آنجلس سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در برخورد این هواپیما با بزرگراه به کسی آسیب جدی وارد نشد و خلبان هواپیما نیز به سلامت از محل حادثه خارج شد.

هنوز علت سقوط و برخورد این هواپیما با بزرگراه مشخص نشده است.

کد مطلب 4440013
عبدالحمید بیاتی

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