یک هواپیمای آمریکایی در لس آنجلس سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در برخورد این هواپیما با بزرگراه به کسی آسیب جدی وارد نشد و خلبان هواپیما نیز به سلامت از محل حادثه خارج شد.

هنوز علت سقوط و برخورد این هواپیما با بزرگراه مشخص نشده است.