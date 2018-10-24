بازداشت مغز متفکر جاسازی بمب های داعش در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روسیا الیوم، نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند طی عملیاتی، مغز متفکر عملیات کار گذاشتن بمب های گروه تروریستی داعش را بازداشت کنند. وی در منطقه البوطیبان واقع در استان الانبار بازداشت شد.

وی در ادامه افزود: بعد از به دست آمدن اطلاعات دقیق، نیروهای اطلاعاتی عراق موفق شدند این عنصر داعشی را به همراه تجهیزات نظامی زیادی بازداشت کنند.

این تروریست بازداشت شده در تعداد زیادی از عملیات های تروریستی برای کار گذاشتن بمب که به کشته و مجروح شدن تعدادی از نیروهای امنیتی عراق انجامیده شرکت کرده است.