به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، رییس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، کریل دیمیتریف، در کنفرانس سرمایهگذاری عربستان گفت: ریاض آماده است ۵ میلیارد دلار در پروژه الانجی۲ روسیه در قطب شمال سرمایهگذاری کند.
پیش از آن هم وزیر انرژی روسیه، خالد الفالح، گفته بود که عربستان امکان تبدیل شدن به دومین سرمایهگذار بزرگ این پروژه را بررسی میکند. این پروژه توسط نواتک، بزرگترین تولیدکننده مستقل گاز روسیه رهبری میشود.
وزیر انرژی عربستان هیچ جزییاتی در مورد سهم احتمالی سعودیها در این پروژه ارائه نکرد.
در ماه می، غول انرژی روسیه، توتال، که ۱۹ درصد سهام نواتک را در اختیار دارد و در اولین پروژه الانجی روسیه در یامال هم مشارکت داشت، اعلام کرد در نظر دارد ۱۰ درصد سهام پروژه الانجی۲ را خریداری کند. ارزش کل این پروژه حدود ۲۵ میلیارد دلار است و سرمایهگذاری شرکت فرانسوی در آن ۲.۵۵ میلیارد دلار شده است.
به گفته مدیر عامل نواتک، لئونید میکلسون، این پروژه توجه زیادی را از سوی شرکتهای بزرگ بینالمللی، نظیر غول انرژی چین، سیانپیسی، غول انرژی عربستان، آرامکو، شرکت عمومی گاز کرهجنوبی، کوگاز و همچنین سرمایهگذاران ژاپنی، به خود جلب کرده است. نواتک در نظر دارد تا ۴۰ درصد سهام پروژه الانجی۲ را به شرکای خارجی واگذار کند.
انتظار میرود ظرفیت تولید گاز این پروژه پس از بهرهبرداری به ۱۹.۸ میلیون تن در سال برسد.
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