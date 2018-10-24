به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت؛ مرحله نهایی چالش فناوری ساخت مواد جدید جاذب آلودگی‌های نفتی با حضور محمدسعید سیف؛ دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی برگزار شد.

در این کارگاه بر لزوم استفاده از فناوری زیست‌سازگار، پرهیز از ایجاد آلودگی و پسماند، کاهش هزینه‌ها، سوخت، انرژی و بهره‌وری بهینه، صرفه‌جویی در زمان و همچنین بکارگیری فناوری‌های روز برای پیشگیری از آلودگی‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت.

اهمیت تصفیه آب، جداسازی آبهای آلوده از نفت و گاز، استفاده از روشهای فیزیکی، شیمیایی، زیستی و غشایی برای تصفیه آب، انواع مکانیزم‌های جداسازی آب و روغن، از دیگر موضوعات مورد بررسی در این کارگاه بود.

پدیده ابرآب‌گریزی و همچنین استفاده از فیلترهایی با قدرت جدایش انتخابی نیز به عنوان یکی از ملزومات امروز صنعت دریایی قلمداد شد.

همچنین مراسم تقدیر از برگزیدگان بخش دانش آموزی چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت نیز برگزار شد.

در این مراسم، محمدسعید سیف؛ دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با اشاره به لزوم جهت دهی و هدایت استعدادهای دانش آموزی به سمت پرورش خلاقیت، گفت: ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی در سالهای گذشته اقدامات خوبی برای حمایت از خلاقیت و نوآوری دانش آموزان و همچنین هدایت آنان انجام داده است.

وی افزود: امید است با افزایش همکاری و تعامل بیشتر آموزش و پرورش، برنامه های کنونی با کیفیت بالاتری انجام شود و زمینه بیش از پیش برای ایده پردازی دانش آموزی در حوزه دریا فراهم شود.