به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفریان بعدازظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی تحلیل دست‌اندرکاران طرح‌های آبخیزداری به میزبانی اداره کل منابع طبیعی سمنان ضمن بیان اینکه حفاظت ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی به مردم واگذارشده است، ابراز داشت: در هرکجای کشور که بخواهیم عرصه‌های طبیعی را حفظ کنیم نیازمند به حضور مردم هستیم بنابراین طی هدف‌گذاری انجام‌شده می‌کوشیم تا با بهره‌گیری از جوامع بومی آن‌ها را در این راستا بیشتر مشارکت دهیم.

وی بابیان اینکه بهره‌گیری از انجمن‌های علمی و دانشگاهی و جذب تسهیلگران در دستور کار قرار دارد، افزود: حضور این افراد در روستاها و آگاه‌سازی جوامع بومی برای توانمند شدن می‌تواند به جذب مشارکت مردم در حفظ عرصه‌های طبیعی بسیار مؤثر باشد.

تخصیص ۱۰ میلیارد تومان برای آموزش جوامع بومی

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها بابیان اینکه استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در شرایط فعلی بهترین راهکار برای حفظ عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شود، ابراز داشت: برای دخیل کردن افزایش مشارکت‌های مردمی ۲۴۸ تسهیلگر وظیفه انتقال اطلاعات به جوامع محلی را بر عهده‌دارند.

جعفریان بابیان اینکه ۱۰میلیارد تومان برای توانمندسازی جوامع بومی و ترویج مشارکت‌های مردمی اختصاص‌یافته است، تصریح کرد: قطعاً بدون مشارکت مردم نمی‌توان عرصه‌های وسیع منابع طبیعی را حفظ و نگهداری کرد و اختصاص این مبلغ می‌تواند طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی را شتاب بیشتری دهد.

وی بابیان اینکه طرح‌های آموزشی جوامع محلی در ۲۳۳حوزه از ۶۵۰حوزه آبخیز کشور انجام می‌شود، اضافه کرد: در این طرح بسته به شرایط یک الی دو روستا در هر یک از ۲۳۳حوزه مدنظر مورد آموزش قرار خواهند گرفت که هدف از این آموزش‌ها جذب مشارکت‌های مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر مجریان طرح‌های آموزش و ترویج جوامع محلی به‌منظور افزایش مشارکت‌های مردمی در ۳۷۶ شهرستان فعال هستند.