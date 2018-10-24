به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی نیوز لحظاتی پیش با انتشار گزارشی به تشریح ابعاد جدید از ارسال بسته های انفجاری برای بیل و هیلاری کلینتون، باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی و نیز کاخ سفید پرداخت.

در گزارش این شبکه تلویزیونی در این خصوص آمده است: منابع امنیتی آمریکا در این باره اعلام کردند که ارسال بسته پستی مشکوک به مواد منفجره برای کاخ سفید نیز ارسال شده است.

بر اساس اعلام این منبع، پلیس فدرال آمریکا اعلام کرده است که در حال تحقیق درباره بسته پستی مشکوکی است که در نزدیکی خانه بیل و هیلاری کلینتون کشف شده است. گزارشها حاکی است که بسته ارسالی برای رئیس جمهوری پیشین آمریکا مشابه بسته ای است که دوشنبه گذشته به منزل جورج سوروس ارسال شده بود.

ای‌بی‌سی نیوز درگزارشی افزود: اف بی آی تحقیقات گسترده ای را در این باره آغاز کرده است.

این درحالیست که کاخ سفید به دنبال انتشار اخباری مبنی بر کشف بمب در نزدیکی محل کار باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در واشنگتن دی سی و نیز کشف بمب در صندوق پُستی منزل بیل و هیلاری کلینتون در بیانیه ای اعلام کرد: حملات به اوباما، کلینتون و دیگران را محکوم می کنیم.

در بیانیه صادره از سوی کاخ سفید در این باره آمده بود: چنین اقدامات تروریستی مشمئزکننده هستند.

در همین رابطه، دفاتر شبکه سی‌ان‌ان در نیویورک به دلیل دریافت یک بسته مشکوک تخلیه شده اند.