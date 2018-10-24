شوخی «بن سلمان» که لرزه بر تن «حریری» انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در جریان نشست اقتصادی ریاض خطاب به سعد حریری که در کنارش قرار داد، به شکل کنایه آمیز و با شوخی، حادثه بازداشت در نوامبر گذشته را یادآور شد.

محمد بن سلمان خطاب به ولیعهد عربستان گفت: سعد حریری نخست وزیر(مامور تشکیل کابینه لبنان) دو روزی در عربستان خواهد ماند خواهش می کنم که شایعه ای درست نشود.

سعد حریری نیز در پاسخ از ارادت ویژه خود خبر داد.

شایان ذکر است که در نوامبر سال گذشته میلادی سعد حریری تحت فشار محمد بن سلمان استعفا داد. اخباری که پس از آن منتشر شد، مشخص کرد که وی تحت بازداشت بوده است و بسیار با وی بدرفتاری شده است.